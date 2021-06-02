北京以危害国安为由 禁唐吉田赴日陪护重病女儿 「遗憾！」

唐吉田今早在福州机场被禁离境，图右为被航空公司人员撕毁后拾回的机票。

被禁出境的北京维权律师唐吉田，虽经上百名海内外学者、研究人员和律师等人联署，争取当局基于人道理由放行，让他到日本陪护重病的女儿，但唐吉田今(2日)早欲乘飞机离开厦门时，仍被边检人员拦下，理由是当局以他可能危害国家安全和利益而禁止出境。唐吉田对事件「除了遗憾就是遗憾」！

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唐吉田昨晚已从北京抵达福州，以便今早从福州机场乘坐9时许的航班前往日本，但在边检窗口遭拦下，带往问话室，其后有警察向他表示，「依据出入境管理法第十二条第五项之规定，不许我出境」，经再三追问，对方透露，是北京市公安局作出有关决定。其后，他原拟乘坐的厦门航空公司工作人员更把他的机票撕毁，经唐训诫后，人员从垃圾桶把机票拾回给他。

根据中国出入境管理法，警察引述的条文是指，「可能危害国家安全和利益，国务院有关主管部门决定不准出境的」人士，不得离境。2011年患上肺结核的唐吉田，17年时曾欲到香港治病，被当局以同样理由禁止出境。

唐吉田表示，一个多月来，已因女儿生病住院而「身心俱疲」，如今连出去陪护她的心愿也没办法实现，「我除了遗憾就是遗憾」，但已经没有时间、精力和兴趣去恨那些拦下他的决策者，只愿芍方不要遇到类似麻烦。

自唐在日本留学的女儿因肺结核菌入脑而需要进行手术的消息传出后，一批海外学者在上月下旬发起联署，促请当局基于人道理由，让唐到日本陪护其重病的女儿。联署信表明，根据《世界人权宣言》第13条第2款，人人有权出入国境，并在其本国内自由行动，但与其他维权者一样，「唐律师被告知他若离开中国将会危害国家安全，当局却从未明确告知其离境将如何危害国安」。这封「声援唐吉田律师之呼吁信」在一星期内征集得上百名海内外学者、研究人员和律师等联署，当中包括纽约大学法学教授孔杰荣（Jerome Cohen）、芝加哥大学客座教授滕彪、台湾中研院法学研究所助研员陈玉洁等。唐吉田则自行购买机票准备赴日。

现年53岁的唐吉田，多年来为强制拆迁受害者、上访者、毒奶粉受害者及法轮功学员维权，推动北京律协直选后，于2010年遭北京市司法局以「扰乱法庭秩序」为由吊销律师执业证。2017年，他因病赴港求医，在深圳罗湖口岸被边检人员以「可能危害国家安全」为由禁止出境。