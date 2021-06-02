台湾外交部谴责中国制造台湾社会矛盾干预疫苗采购

日本外务大臣茂木敏充日前表示，正在研拟将多出来的COVID-19疫苗提供给台湾。随后中国外交部发言人汪文斌对此表示，「坚决反对藉疫情搞政治作秀，甚至干涉中国内政」；此外，意大利媒体也报导，主导德国BNT原厂拒绝台湾购买疫苗的幕后来自中共政府。

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对此，台湾外交部发言人欧江安今天表示，在台湾政府与全民共同对抗疫情、全力向外取得疫苗之际，中国外交部和国台办等单位多次发表不实言论，企图制造台湾社会矛盾，并干预台湾疫苗采购程序，外交部予以最严厉的谴责。

台湾外交部表示，台湾相关部门正尽全力促使已经购买的疫苗尽速到货，并取得足够的疫苗以保护台湾人民健康。外交部要正告中国政府，停止利用疫情进行毫无必要的操作，遂行政治外交目的。

针对台湾与德国BioNTech（BNT）药厂的疫苗谈判破局，德国在台协会处长王子陶（Thomas Prinz）今天透过脸书表示，德国政府已努力促成，但契约签订与否及条件，并非在政府的掌控下，而是取决于契约双方。

国民党今天透过脸书表示，日前发函国际民主联盟表达台湾需要疫苗（Taiwan needs vaccine）的诉求，今天获得回应。国际民主联盟承诺协助，把台湾的需求让世界知道，协助台湾尽速取得疫苗。

国际民主联盟是一个跨国性政党联盟，其中包括英国保守党、德国基民党等各国执政党，也包括美国共和党、加拿大保守党、法国共和党等各国主要政党，国民党也是国际民主联盟的一员。

另台湾疫情指挥中心发言人庄人祥今天宣布，因应疫苗供应愈来愈多，如果6月到8月间疫苗量足够，就会启动大规模接种，6月起将有800家诊所加入接种行列，8月起增到2000家。未来包括医院、基层诊所及小区接种站，所有接种据点加起来，每周接种数可达100万剂。

因应即将到来的大量疫苗注射，台湾官方开始规画「疫苗接种预约平台」，未来可以透过网络平台预约接种疫苗。目标朝向施打前一周前预约，民众可以利用手机寻找住家附近的接种点，及有无疫苗等信息。