国际劳工组织：全球就业受疫情重创 今年全球最少有2.2亿人失业

国际劳工组织周三指出，受到2019冠状病毒疾病疫情冲击，今年全球失业人口仍将高达2亿2000万人，全球失业率将达到5.7%，远高于疫情前的水平，最快要到2023年就业市场才会完全恢复。

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联合国国际劳工组织周四发布年度"全球就业与社会展望"报告。报告指出，到今年底，全球失业人口仍将远高于2019年底时的1亿8700万，就业人口则距离疫情前水平还差了7500万人。

按照国际劳工组织的计算，这相当于今年全球失业率将达到6.3%，远高于疫情前的5.4%。而尽管明年全球失业人口预估将略降至2亿500万人，就业人口与疫情前差距缩小至2300万人，且失业率降至5.7%，但距离2019年水平仍有段距离。

报告指出：就业人口成长速度不足以填补疫情造成的损失，这种情况至少会持续到2023年。

报告表示，就业和工作时长减少导致劳动收入大幅下降和贫困增加。与2019年相比，全球处于贫困或极端贫困，即个人或家庭每天的生活费等于或少于3.2美元的劳动者人数将增加1.08亿人，“在消除工作贫困领域近五年来的进展就此付诸东流”，实现2030年可持续发展议程中消除贫困的目标也将变得更加艰难。

由于缺乏社会保障，疫情对全球20亿非正式行业劳动者的工作、家庭收入和生计造成了灾难性后果。

法新社报导，劳工组织总干事莱德在记者会上表示，新冠疫情"不仅是一场公共卫生危机，也是一场就业和人道危机"。他说："如果缺乏审慎努力加速创造适当的就业机会、支援社会最弱势族群及帮助受创最深的经济层面复苏，那么疫情带来的后续影响恐怕会跟随我们多年，包括人力和经济发展机会损失、贫穷人口增加与社会不平等。

国际劳工组织经济学家及报告主笔库恩（Stefan Kuehn）告诉路透社，如果考虑到疫情造成许多劳工被迫工时减少等其他因素，全球就业市场受到的冲击其实还更严重。

据国际劳工组织估计，与2019年相较，2020年全球减少的工作时数相当於1亿4400万份全职工作，到今年第二季差距仍高达1亿2700万份全职工作。

库恩指出："光看失业人口，不能了解劳动市场受到冲击的全貌。"例如美国就业人口大幅流失后，企业又开始招募人力；但在其他地区尤其是欧洲，许多劳工仍以缩短工时形式维持就业。