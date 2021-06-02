广东变种病毒超快超强 全民总动员跟病毒赛跑

中国广东这次遇到了传染速度超快，感染力超强的变种冠状病毒。南方网呼吁“全民总动员，跟病毒赛跑”。中共百年党庆在即，当地官员被指压力山大。

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据南方网今天6月2日引述广州市疾控中心副主任张周斌说，这次疫情中，病毒传播的速度非常快，传播力很强，病毒通过短暂的非直接接触就可以造成传播。

广东卫健委网站公布的消息说，截至6月1日24时，全省累计报告确诊病例2481例（其中境外输入1千038例）。

6月1日0-24时，全省新增10例本土确诊病例，其中广州报告7例；佛山报告3例。这10例都是从无症状感染者转为确诊病例。

此外，又新增了7例无症状本土感染者，广州报告5例，深圳报告2例。

英国金融时报今天分析广东疫情走向指出，除了潜伏期，交通管制、核酸检测、高中考延期、疫苗有效性等因素之外，还有今年中共建党百年对广东官员的特殊政治压力。

另一个疫区安徽省已将防疫和建党百年联在一起。据中国卫健委官网消息，中共安徽省委书记李锦斌5月中旬在两次会上表态称，要“力争在一个潜伏期内防住疫情、稳住局势”、“以最短的时间处置好我省这次疫情，为庆祝党的百年华诞提供安全稳定的环境”。