日本政府考虑向台湾提供疫苗 蔡英文称有助于"维持台海和平稳定"

日本政府正考虑向台湾提供英国药厂阿斯利康制造的疫苗，目前正朝着6月下旬开始提供疫苗的方向与台湾进行协商。日本媒体媒呼吁尽快多供应；台湾总统蔡英文表示，"向自由民主国家台湾支援疫苗，有助于"维持台湾海峡和平稳定"目标。

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中央社援引日本媒体报道，日本已与阿斯利康签约，今年内将取得约1亿2000万剂AZ疫苗，因欧洲有报告显示，有人在接种后出现罕见血栓案例，虽然日本政府已批准阿斯利康疫苗药证，但目前未将此列为公费接种疫苗。主要是因日本确保的美国辉瑞疫苗、莫德纳疫苗剂量，足够供日本人接种。

日本产经新闻在专栏指出，台湾是日本的邻居，台日过去几度在急难时都互相帮助。日本政府正考虑将AZ疫苗提供给台湾。

报导说，去年因中国管制口罩出口，日本出现口罩荒之际，台湾捐赠约200万片医疗用口罩给日本。311东日本大地震后，最快捐善款驰援日本的就是台湾，现在正是日本"报恩"的良机，日媒希望日本政府尽快且尽可能多捐一些疫苗给台湾。

报导说，台湾至今努力争取AZ疫苗，这款疫苗不需超低温管理，较好使用。但有2300万人口的台湾目前只能取得约85万剂。有关台湾难取得疫苗的理由，台湾总统蔡英文曾表示，"是受到中国阻挠"。

关于日本政府考虑提供疫苗给台湾一事，蔡英文在推特发文表示，"感谢日本深厚的友情。向自由民主国家台湾支援疫苗，有助于美日英澳或欧盟所期待达成的"维持台湾海峡和平稳定"目标。

日本外相茂木敏充日前在例行记者会上说："考虑到与我国的关系，会好好研议支援（台湾）。"对此，中国外交部发言人汪文斌5月31日表示，"坚决反对借疫情搞政治作秀，甚至干涉中国内政"。

产经指出，"对中国这种不人道的批判，日本政府根本不需要介意"。