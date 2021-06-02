民调：撑「平反六四」港人减 解散支联会比例达新高 六四纪念馆「被执法」今闭馆

香港市民支持爱国民主运动(支联会)的六四纪念馆已开馆近十年，但今年首次遭当局以未有申领娱乐场所牌照为由上门执法，支联会秘书蔡耀昌不排除有打压的政治原因，但今日起将先行闭馆。而在港府大力打压六四悼念活动的情况下，一项民意调查显示，「支持平反六四」的受访者比率跌至47%，是十七年来最低；另有28%认为「应该解散支联会」，是有纪录以来新高。蔡耀昌认为，市民的整体态度没有出现逆转，民意起跌反映政治风险考虑。

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香港民意研究所昨(1日)公布于上月中旬就六四事件进行的民调结果，在1004名受访港人中，主流意见仍是认为中国政府当年错误处理六四事件（54%）、北京学生做法正确（42%）及支持平反六四（47%），但全部数字均较一年前，即未实施《况区国安法》前下降；其中，「支持平反六四」的比率显着下跌十三个百分点，创2003年以来新低。相反，属非主流意见的中国政府当年处理事件手法正确，其比率今年显着上升至 19%，创下1993 年有记录以来新高。

支联会方面，受访者对该会的最新评分为45.5，28%受访者认为应该解散，率较前显着上升，并创下有记录以来新高；但仍较反对解散者少十个百分点。

出席民调记者会的支联会秘书蔡耀昌表示，数据虽有起跌，但未反映市民对六四事件看法出现逆转，只是有不少人因应现今社会的气氛和政治形势而认为「平反六四」有相当大的的困难和风险，出现短期的无力感，现时港人需要沉淀，思考未来。至于认为支联会应该解散的受访人数比例创新高，蔡耀昌相信，这可能是因为公众感受到支联会受打压以致做事空间有限。

他强调，虽然部分支联会核心人物入狱对该会有一定影响，但该会仍然正常运作，目前最重要是保留实力，他又说，支联会近来面对的压力大部分都是半官方式的舆论，有多大机会变成政府行动，仍是未知之数，该会将持续评估情况，步步为营，但不会自乱阵脚，作出退让。

不过，在蔡耀昌出甫记者会之时，有五名食物环境卫生署人员到位于旺角的六四纪念馆「查牌」，指该馆未有领取娱乐场所牌照，涉嫌违例，要求联络纪念馆负责人，最终留下联络方法后离开。

自2012年起，六四纪念馆每年在六四期间公开让市民参观，昨天是重新开馆的第三天，但却迎来政府人员首度查牌，蔡耀昌表示，不排除今次事件涉及政治因素。纪念馆管理委员会商议后决定，今天起暂时关闭纪念馆，以保障工作人员和参观者的安全，其间会咨询法律意见。

食环署回复查询时表示，执法行动是因应近日接获的投诉展开，根据《公众娱乐场所条例》，任何人士如无根据条例批出的牌照，不得经营或使用任何公众娱乐场所，而「公众娱乐」所指的是让公众入场的任何娱乐，当中包括展览。违者一经定罪，可罚2.5万港元和监禁6个月。

在过去两天半，已有超过550人到纪念馆参观，今天突然关闭，有市民到达时才知闭馆，对既未能到维园悼念、又不能参观纪念馆表示失望。