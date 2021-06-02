白夏：唐吉田去日本照料病重的女儿安能威胁国家安全

中国知名维权律师唐吉田6月2日在前往日本照看病重的女儿的途中在福州机场被当局阻挠，当局禁止他出国的理由是可能危害国家安全与利益。法国汉学家白夏是百人联署声援唐吉田的签名者，他认为中共似乎损失了最基本的人性十分令人担忧！

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据唐吉田向法广介绍，他的女儿两年前赴日求学，4月中旬感觉不舒服后检查得知患了结核病，4月30日住进东京当地一家医院，病情十分严重，右脑肿胀脑积水心膜积水，二十多天失去意识。目前在重症监护室接受治疗。

唐吉田自五月初就开始向当局提出申请，要求解除边控，允许他出境前往日本照顾女儿。然而，中国公安部门却反复刁难，北京与吉林公安之间互相踢皮球，在拖延了一个月之后，最终在机场将他劫回。当机场警方撕毁他的登机牌时，唐吉田说：他的心被撕裂了！

他向法广表示：“这次被拦下，无法前往女儿身边陪护感觉十分伤心无奈，实在无法想象作出上述决定的人到底是基于什么样的原因，因为他们表面上的说词是完全站不住脚的，我希望他们能够良心发现，早日作出符合人性，人道和人伦的决策，让我尽早成行，尽我作为一个父亲的责任。“

5月23日包括纽约大学法学教授孔杰荣芝加哥大学客座教授滕彪等在内的全球近百名专家学者教授律师联署发表公开信声援唐吉田律师，呼吁中国政府基于人道主义尊重其人权义务允许唐吉田律师前往日本照顾女儿。

公开信的签名者之一法国著名汉学家白夏教授得知唐吉田在机场被拦截之后感到十分悲愤，他向本台表示：“唐吉田律师用中共自己的话来说是一个死老虎，一个尊重法制的律师，但是，他们早就不让他当律师了，他现在就是一个普通的人。这次他的女儿在日本得了十分严重的病，他要求了好多次最后依然被拦截。他去日本看望他的女儿怎么会威胁国家安全。许多学者，律师都联名呼吁北京给唐吉田放行，因为现在不是什么政治问题，而是人道问题，但是，这个政权看来是连最基本的人性都损失了，这是一个十分严重，十分令人担忧的问题。“

唐吉田是中国知名维权律师，他曾为土地被非法征用受害者艾滋病受害者法轮功信仰者等群体进行维权，自2009年起多次被关押，2010年因推动律师协会直选及协助法轮功学员被当局吊销律师执业证，从此一直受到当局的边控。