社民连抵制新香港选举 吁民主派同拒参选

经北京改革后的香港立法会选举将于年底举行，属激进民主派的社会民主连线(社民连)议决抵制，表明不会参与选举结果已被当权者一早设定的选举委员会界别分组选举及立法会选举，是首个就选举表态的民主党派。社民连更呼吁，其他民主派拒绝与「不义选举制度」合作。

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民主派另外两个主流政党仍未决定是否参选，民主党重申，会在9月会员大会决定是否派员参选；公民党亦仍在讨论中，但主席梁家杰表明，十分明白社民连的决定，更明言即使可以参选或胜选，当局亦可随时以新法例褫夺议席。至于早已被主流民主派视为向建制靠拢的新思维，其主席狄志远透露，初步已有三至四名成员有意参选，该会已开始部署。

不过，据本台了解，为营造新选举制度不是只有「清一色」建制派参与的形象，北京希望有主流民主党派中人参选，最好是年轻的民主党员，甚至是点名谁人参选会获足够选委提名。民主党主席罗健熙日前亦承认，有中间人游说其党员参选，但拒绝透露达情；而前主席刘慧卿和李永达则表明反对参选，反映党内意见分歧。

以议决形式反对参与选举的社民连，昨(1日)在社交网站表示，当权者以《港区国安法》肃清反对声音，重创公民社会，接着以「已丧失公平公正」的新选举制度压制港人藉选票表达异见的机会，但却期望民主派「卑躬屈膝接受筛选」来作新选举制度的「政治装饰」，以堵各国悠悠众口。该党质疑，民主派在特首和立法会候选人均已预知的情况下参选，是把地区选民当成「选举工具」，日后更易处处受制，难为群众清心直说，沦为建制口中的「忠诚反对派」，甚至成为北京学者田飞龙口中的「忠诚的废物」，最终只会「重蹈中共八大民主党派的花瓶角色，实在情何已堪？」

社民连强调，从现政权的政策可见，香港已不能重回以议会推动民主的年代，应改行抵抗运动，该党亦决定今年不参选以作为抵抗运动。另外，社民连呼吁市民积极透过各种选举「凭良心表达意见」，尽力彰显真实的民意。港府本周起生效的颓举条例订明，禁止煽动选民投弃权票。

另外，选举事务处昨日已把本年度立法会换届选举地方选区分界图及分界说明上载网站，根据新制，全港会分为十个地方选区，每个选区将选出两名议员，民主派最好的估计是，民主派和建制派在各选区中各取一席，即在地区直选中保有十席，占整个议会的九分之一议席，比1991年时的直选议席比例更少。而表明会派员参选的新思维主席狄志远估计，若再有主流民主派政党不参选，「非建制派」可能只取得四、五席。