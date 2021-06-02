酷刑：北京拒绝澳大利亚学者的指控

北京周二6月1日拒绝接受因间谍罪在中国受审的华裔澳大利亚籍学者杨军（杨恒均）的指控，即他在两年多的拘留期间，在一个未公开的地点遭受了酷刑。

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据法新社发自北京的报道，中国外交部发言人汪文彬告诉记者："杨军没有被任意拘留，也没有被酷刑逼供。"他补充说：“中国法律明确禁止这种做法”。

出生在中国的杨军说，他被关押在一个秘密地点时受到了虐待。"头六个月（......）是一个非常困难的时期。在法新社看到的一条信息中，他说：“他们对我施以酷刑。我被关在一个比监狱还糟糕的地方两年多了。”

杨军（杨恒均）坚持认为自己是 "百分之百无辜的"，他并说，对他的审讯录音，他曾试图要求无效，但未获成功。

他说，这是非法的，是酷刑。他指责当局在审讯他时使用了“隐形摄像机”。他说自己是在被强迫的状态下受审讯。“我被告知必须承认。”

杨军先生还说，当局不允许他出示为自己辩护的证据和传唤证人。

对这位56岁学者的审判于上周四开始闭门进行，澳大利亚驻北京大使不被允许出席。

北京当局表示，由于涉及 "国家机密"，审判可以合法地闭门进行，并批评澳大利亚对该案进行“干涉”。此时正值中澳两国关系因澳洲总理呼吁调查病毒来源而恶化之际。

笔名为杨恒均的杨军还表示，目前他仍不清楚，自己到底被指控是为了谁而对中国进行了间谍活动。

据报道，他于1992年离开中国大陆前往香港，五年后移居美国，在大西洋理事会智囊团工作。

这位学者后来成为澳大利亚公民，写了一系列间谍小说，并主持一个受欢迎的中文博客。