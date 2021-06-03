为抗议布达佩斯建复旦分校 校址四街命名「光复香港道」等疆港人地

复旦大学落成后会被重新以港疆维族和受压迫主教命名的道路包围

匈牙利政府向中国借贷13亿欧元、由中国建筑公司在首都布达佩斯第9区兴建上海复旦大学分校引发争议，当地市政府为表不满，把校址周边四条街道重新命名为中国认为敏感的人或事，分别是「光复香港道」、「达赖喇嘛道」、「维吾尔烈士径」及「谢仕光主教道」。

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据匈牙利传媒Telex报道，布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Karácsony）昨(2日)天为新街名举行揭牌仪式时表明，反对以公帑兴建复旦大学，该校一旦建成，将不得不忍受这些街道名称。建议为街道改名的第9区区长巴兰尼(Krisztina Baranyi)出席同一仪式时表明，此举是为抗议匈牙利政府同意上海复旦大学进驻该区，并凸显北京侵犯人权的行为。她又呼吁居民明(6月4日)天起参与为期十日的公众咨询及网上民调，表达意见。

四条街道重新命名已获布达佩斯第9区市政府通过，分别是支持西藏流亡精神领袖的「达赖喇嘛道」（a Dalai Láma út）、抗议中国在香港实施国安法的「光复香港道」（Szabad Hongkong út）、纪念多个西方国家认为中国在新疆实施种族灭绝的「维吾尔烈士径」（az Ujgur Mártírok útja）及声援被监禁的罗马天主教中国地下教会闽东教区主教的「谢仕光主教道」（Hszie Si-kuang püspök út）。

自匈牙利政府4月与上海复旦大学签订协议，同意让该校在一个原拟兴建大学宿舍的地点上兴建复旦分校后，引发当地反对声音，舆论其后由反对挪用「学生城」变成对公帑使用的质疑，因为匈牙利政府须向中国贷款4500亿匈牙利元（下同，折合约13亿欧元）兴建分校，建筑公司及使用材料却大多来自中国，既增加匈牙利外债，亦减少了对高等教育的投资；批评者更不满总理欧尔班(Viktor Orban)此前不久才强行关闭了美国富豪索罗斯创立的中欧大学，现在却引入复旦，当中，卡拉松尼表示，「复旦大学的项目将使匈牙利在三十年前共产主义垮台时承诺的许多价值观受到怀疑，此外，复旦大学的章程要求代表中国共产党的世界观，属于非常严重的国家安全风险。」另一些人忧虑的国安风险，是担心该校可能被用作对欧洲的间谍中心。

批评者引述公开资料说，兴建复旦分校的中建集团，被美国列入从事贪腐与间谍活动黑名单，更被揭发由该公司在埃塞俄比亚兴建非洲联盟总部，于2017年被发现有服务器的数据每晚都被上传到上海，又在桌子和墙壁中发现窃听设备和麦克风。

匈牙利政府则强调，复旦是国际知名大学，质素高，预计2024年开学后，可提升匈牙利教育水平。

建校计划被视为欧尔班总理「东方开放」外交政策的最新里程碑，但再次引发欧盟关注，有评论忧虑匈牙利成为中国在欧盟内部的「特洛伊木马」。