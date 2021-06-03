今夜，全球多地都在纪念六四，中国除外；香港维园纪念六四的烛光，今夜也已被当局扑灭。

广告 继续浏览后续

六四两个字，北京当局尽量不提。六四让人想起鲜血，想起坦克，当局不希望人们追问谁制造了六四大屠杀。32年前那场被中共当局镇压的民主运动，中共当局说那是“一场风波”，但是天安门母亲永远不会忘记自己参加和平示威的孩子们是如何被中国军队夺走了生命。

按理说，习近平大权在握，中共比任何时候都表面强大，可是年年六四，北京当局年年如临大敌，设法消声。中国大陆早已森严壁垒，纪念六四是要“法办”的，即便如此，也总有人在朋友圈，在家中长夜秉烛；在香港，全球大规模的公开纪念六四一直持续三十年，去年香港当局以防疫禁止，最后还是有上万人不顾禁令点燃蜡烛。今年，香港当局出动警力七千死守，严防烛光。

香港维园的烛光没有了，但是全球各地，许多人点起蜡烛，实体的，虚拟的，敬奠英烈。在巴黎蓬皮杜附近的斯特拉文斯基广场，明天下午“中国团结”等十余家组织将举行六四32周年纪念活动，傍晚，一些巴黎人将在万桑公园刘晓波空椅子雕塑前点燃烛光。香港当局是否敢保证，今夜港人的窗口，绝对黑暗如铁，不会透出一丝烛光？

有网友发推说，北京当局恨不得把“六四”两字从词库中铲除，这样，人们对六四屠杀的记忆就会渐渐消形。其实，六四屠杀发生后，北京大局加大洗脑工程，从小学做起，早已在一切有可能刊载文字的地方避免提到六四事件。一旦海外媒体追问时，万不得已，轻描淡写说那是一场风波。北京的努力不能说无效，今天许多中国年轻人，一问六四，茫然无知，但其中有些青年，在终于知道真相后会很愤怒，另外一些，至少，对当局想让他们做傻瓜并不感谢。

这或许是独裁者最害怕的地方，这也就是前面那位网友形容的北京当局恨不得把六四两字从词库中铲除的原因。人们的记忆随着时间的流逝在淡化，即便许多当事人，或许已远不如当初一提到八九六四就“心血奔涌”，但是，中共当局在那个晚上的屠城行为，是可以铲除六四两个字就一笔抹去吗？

八九六四那个晚上，许多中国人希望自己的国家与文明制度接轨的梦想在一场屠戮中破灭了，曾有过微弱政治改革愿望，曾出过党内改革派领袖的中共从此走上彻底分裂的道路：靠资本主义发财，靠共产主义独裁。习近平执政后，“不忘初心”，借着中共建党百年，推销新编党史，习近平称“欲灭其国，必先灭其史”，观察人士质疑，这句话不正说的是中共自己的行为吗？

中共新编党史不要说淡化文革这么极其重大的造成不计其数中国人死亡的历史事件，不提六零年代人为引发大饥饿死亡三四千万人的悲惨事件，避谈中共统治四十年后还不得不下令在中南海附近镇压学生抗议的屠杀，就连土改杀死几百万中国农村精英—富裕农民的真相也不敢面对，还有新近发生的新疆大规模关押维吾尔穆斯林事件，美国以及西方一些国家的议会认定北京在那里实施种族灭绝，北京却说那是一座座教育培训中心，为的是让穆斯林们远离极端伊斯兰和恐怖主义。

习近平的中共当局连—向被视为中共改革始祖的邓小平有关保持香港资本主义制度五十年不变的承诺也弃置脑后 ，这本来是中国唯一的一块多亏中英联合声明保存下来的言论自由、司法独立的东方明珠，由于民众不能忍受北京步步侵蚀一国两制起身抗议，北京当局终于放下面具，强加港版国安法，秋后算账，把反送中风暴中出现的民主派领袖一个个送审，判刑。北京要像控制中国大陆的一个省那样死死地扼住香港。

如今习近平权力固然直追毛泽东，近来念兹在兹的几个字却是“保江山”，他是否意识到一党永远统治下去终究是做梦，自古以来，江山永在，改换的无非是一时掌控地盘的统治者们，习近平能保证中共万年“一统江山”么？习近平可能相信，为了保江山，就要人们好好学习党史，但是又有多少中共党员相信那部党史？

六四至今32年，中国无疑变得更强大，中共无疑变得更专制，但是，中共意图除去包括六四在内的历史事件的努力只是在官媒的报道中奏效。分析人士指出，值得疑问的是，从2018年以来，习近平不断强调防范重大风险，他为什么有那么严重的不安全感？他在为他的中国梦狂奔，而他统治的中国在世界上的形象为什么越来越坏？