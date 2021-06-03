六四事件32周年纪念：台湾举行悼念晚会 香港烛光晚会遭拒 料七千警力在多区"戒备"

今天6月4日是六四天安门惨案32周年纪念。香港支联会每年举办"六四烛光晚会"遭禁；预料港警将部署7千警力在多区"戒备"；"维园一带穿黑衣、喊口号、点蜡烛都可被视为参与禁止集会"。今年台湾将接过"纪念六四重任"，以"人权照亮民主，同行抵抗极权"为主题，举办的六四32周年系列活动。

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综合港台消息，香港支联会原本计划6月4日晚在维园举行烛光晚会，但遭警方以疫情为由反对，上诉也都被驳回。警方指，4日将会在相关地点部署足够警力。

据称，六四纪念日之际，香港警方会在多区部署大约七千警力戒备，维园一带预计部署大约三千警力。"会视乎情况，决定是否封锁部分区域"。

消息并表示，如果有人在维园一带穿黑衫黑裤、喊口号及点烛光等，都有可能视为与被禁止的集会有关。警方称，会在相关地点部署足够警力，会迅速果断执法，包括进行拘捕。

香港支联会常委麦海华认为,每个人都有自由,个人行为不应受限制。

对于香港支联会今年未能举办悼念"六四天安门事件"死难者的烛光晚会，北京"天安门母亲"表示遗憾。

"天安门母亲"发言人尤维洁在北京接受香港无线电视台访问时说，这项活动不是不爱国，正因為爱国，"希望这件事情、这件惨案，能给全中国人一个交代"。她说，正常的社会是应该有不同声音存在的，不希望香港政府以爱国的方式取缔不同声音。

她并说，过去一年受到疫情影响，死难者家属没有机会见面，其中两人先后离世；尽管"天安门母亲"人数逐渐减少，尤维洁说会继续为死者讨回公道。

香港悼念活动被禁；台湾将接过"纪念六四重任"，今年将以"人权照亮民主，同行抵抗极权"为主题，举办的六四32周年系列活动，"展现台湾公民社会悼念六四屠杀牺牲者、追求六四事件真相的坚定立场，并积极与区域民主势力连结，表达追究中共当局六四屠杀责任、声援人权受害者与政治良心犯的态度"。

台湾六四32周年主办团体表示，在面临COVID-19疫情升温与防疫压力之下，台湾作为集会与言论自由受到法治保障的民主国家，公民社会将在严格且全面遵守防疫规范的前提下，在6月4日当天下午4点至晚间8点，在自由广场牌楼下设置"自由广场微型悼念亭（最多9人）"，供民众献花悼念，并在晚间7点举行"人权照亮民主 同行抵抗极权"六四"线上"悼念晚会。

晚会邀请六四亲历者吴仁华、吾尔开希、海外中国异议艺术家巴丢草、中国流亡人权律师陈建刚发言，发言政治人物包括立法院长游锡堃、立法委员林昶佐、邱显智与台北市议员黄郁芬、苗博雅、林颖孟等人，线上悼念晚会将与在美国的非政府组织"人道中国"串连，加入全球串连悼念24小时的行列。

台湾的系列活动还包括："人权照亮民主：自由广场排灯悼念影像制作"、将在6月3日上架的"六四悼念网站"，供无法到场悼念的全球网友透过网络为六四死难的义士祈福等。

主办团体表示，近期由于香港与澳门的六四集会申请均遭驳回与禁止，台湾举办六四集会的重要性与意义大幅提升。