刘光源：外交公署将更有力反对外部干预 香港问题实质是夺权与反夺权之争

新任中国外交部驻港特派员刘光源表明，香港出现的问题，实质是一场涉及夺权与反夺权、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透的较量，更加有力反对外部干预是公署今后的工作重点之一。

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刘光源履新一周后，昨(2日)天与中央在港媒体和指定建制媒体见面，根据外交部驻港特派员公署网站上载的文稿，刘光源重申，2019年的「修例风波」在外部势力插手干预下，演变成一场「颜色革命」，既要香港管治权，还企图搞乱中国内地，经北京的中央政府推出香港国安法和改革选举制度才令香港发展重回正轨。

他续称，公署下一步的工作重点有三个，首先是更加有力反对外部干预，只要外部势力不放弃插手香港事务，公署就会坚决反对和维护国家主权、安全与发展利益。其次是更加有力服务香港发展和践行外交为民。

响应一些西方国家频繁对涉港问题表达关切和实施制裁，刘光源表示，「香港问题的实质是一场涉及夺权与反夺权、颠覆与反颠覆、渗透与反渗透的较量」，认为相关制裁已受到中港人民的「坚决回击」。他不认同国安法和新选举制度将影响香港的国际金融中心地位和发展前景，指一年来，香港非但没有大规模资金外流，银行体系结余反而升至近四年的高位。此外，新股集资额屡创新高，在港海外企业数量亦维持在7000家以上，其中1200多家是地区总部，反映国际商界依然看好香港，国际金融中心地位十分稳固，相信国际商界一定会作出符合自身利益的正确选择。

不过，香港美国商会上月中公布调查，指42%受访会员表示会考虑离开香港，主要原因是对国安法有忧虑。而在考虑离开的企业中，28%会在本年内离开香港，其余 48% 则计划在 3至5 年内离港。

刘光源上月25日履新，前(1日)天分别拜会香港特首林郑月娥和政协副主席梁振英，并称对梁振英为「一国两制」事业所做贡献表示敬意；而对林郑月娥，刚主要谈日后工作的配合。另外，刘光源昨日会见的传媒皆是获邀出席，除中央电视台和新华社的驻港记者外，还有《文汇报》、凤凰卫视及TVB等香港建制媒体。