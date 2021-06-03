日本开始严防留学生和外国研究者泄露重要技术

6月2日，政府公布了2021年《增长战略实施计划方案》，其中包括未来要解决的经济政策,主要内容集中在经济安全保障领域。为了应对美国和中国在尖端技术领域的对立，准备强化法制以防止技术通过外国研究者及外国留学生泄漏。

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鉴于日本国内发生电子数据流往国外等问题，该方案指出，从安全层面着眼，重要数据在需要在国内妥善管理。加之为防备灾害发生等意外情况，将打造最多5处左右核心数据基地，以及最多10处左右地方基地。

由于全球需求高涨的半导体对中国大陆和台湾的依赖度较高，从经济安保的角度出发，该方案认为提升和确保国内生产占比成为课题，政府将在资金层面支援半导体产业研发，此外还将加快吸引海外企业来日。

同时，该方案提出强化对来日外国留学生及研究者的审查，还将强化《外汇法》等的运作，以防止可用于武器等的重要技术外流。根据《外汇法》，一些特定的技术和信息在日本向外国或非属于“居民”的人提供时，被视为“一种出口”，需要获得经济产业省的特别许可，但是，由于在日本逗留半年以上的外国学生和研究人员现在被视为“居民”，因此不需要这种许可，该计划提出不论对于居民还是非居民，向他们提供这种信息时，只要事实上提供的是同一种信息，都要进行同样的管理，政府将在明年年度实施这一措施。此外，将扩大要求公开信息的范围，以确定接受外资的大学和研究机构是否在进行公平的研究。从安全的角度来看，也会考虑采取措施推进某些专利的非公开化。

据日本多家媒体5月21日报道，日本住友机械工业制造的交付给陆上自卫队的试验机枪的部分图纸已泄露给一家中国公司。

《外汇法》规定，向海外转移国防装备或资料时应事先获得经济产业大臣许可，经济产业省于4月28日，以违反法令向日本住友机械工业及委托企业提出严厉警告。