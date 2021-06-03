美国宣布8000万剂疫苗对外捐赠计划 700万剂送往包括台湾在内的亚洲地区

美国白宫周四宣布8000万剂疫苗对外捐助计划，其中75%的疫苗透过"疫苗全球获取机制"在6月底前向各国发送，其中有700万剂送往台湾、印度、马来西亚、越南等在内的亚洲国家和地区。

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法新社报道，白宫宣布的疫苗分配中，第一批2500万剂将在6月底前送出，接收国家中便包含台湾。台湾将会透过COVAX，与亚洲各国共享700万剂疫苗。

白宫周四在一份声明中表示：美国政府宣布的在世界范围内共享8000万剂美国疫苗，至少四分之三的将通过Covax共享以确保疫苗的公平分发，特别是向低收入国家分发。

白宫表示，剩余的 25%（2000 万剂）将分发给“急需疫苗、或面临疫情爆发的国家，以及美国的近邻”。

根据白宫新闻稿指出，美国的疫苗将会提供亚洲国家约700万剂疫苗，包括台湾、印度、菲律宾、越南等国都可分配到。

白宫表示，美国将分享超过8千万的疫苗，其中6月底前将提供第一批的2500万。其中75%透过COVAX分发给有需要的国家，包括拉丁美洲、加勒比海、南亚、东亚和非洲地区。另外25%的疫苗将立刻提供给世界上极需疫苗的地区。

美国国家安全顾问苏利文表示，在首批将对外提供的疫苗中，75%将分配给疫苗获取机制COVAX，其中约600万剂给拉丁美洲及加勒比地区、约700万剂将提供给南亚及东南亚国家、约500万剂给非洲，并会与非洲联盟和非洲疾病控制和预防中心协助分法。其余的25%疫苗，约600万剂将直接供给於目前确诊病例激增，处於高风险中的国家及其他合作伙伴与邻国，包括加拿大、墨西哥、印度和韩国。

为帮助各国对抗疫情，美国将从6月底捐赠包括美国国内已核准使用的辉瑞（Pfizer）、莫德纳（Moderna）和强生（Johnson & Johnson）疫苗，以及尚待核准的阿斯利康（AstraZeneca）共8000万剂疫苗到世界各国。