“躺平”族是怎样炼成的？

中国青年一代以“躺平”姿态应对缺少希望的激烈竞争。在“丧文化”和“内卷”之后，“躺平”一词突然“崛起”，点击率数以亿计，显示它契合了当代许多年轻人的心理。

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“躺平”成为中国互联网的最新流行语，用来形容成千上万寻找工作的求职者，在城市支付高昂的房租，在漫长的日子里苦苦挣扎的人。

法新社今天6月3日发自北京的报道说，随着不平等的加深与生活成本的上升，传统的成功标志变得遥不可及，一些年轻人选择做最低限度的工作，不再拥有他们父母那样的进取心。

一位24岁姓王的年轻人经过4个月的求职已经筋疲力尽。这位实验室技术员说："我以前每天都会上招聘网站，但投递简历就像把瓶子扔进大海一样。

他最终找到了工作，但这段经历给他留下了苦涩的滋味，特别是，当他得知自己的大学同学已进入其家族企业时，他就对"平躺"这个词产生了共鸣。他说，"你被社会打败了，只想过上更轻松的生活......'躺平'不是等死。我仍然在工作，只是不要过度紧张。"

“躺平”似乎是在中国论坛贴吧上的一个现已删除的帖子中出现的，当时一个匿名发帖人写道"躺平是我的智慧运动"。

关于这个意思的辩论在微博上吸引了数以亿计的点击率，而这个词也引起了学者和国家媒体的告诫。

一位在人力资源部工作的24岁林姓青年说，"躺平"抓住了人们的情绪，因为“年轻人无法成为购买汽车、公寓、结婚和生孩子的'人生赢家'"。”所以他们选择降低自己的目标，减少自己的欲望"。

另一些人则赞同停下来闻一闻玫瑰花的同时，得到更多可实现的目标这一概念。47岁的自由职业者鲁西说，“如果基本的需求得到了满足，人们以更轻松的方式生活，这不是很好吗？”

丧文化

去年的流行语是"内卷"，指的是清华大学一名学生一边骑自行车一边使用笔记本电脑玩命工作的视频，人们讨论过分的努力导致内耗。

应届毕业生的平均招聘工资大约为每月1,000美元，但北京的房租可以轻松超过这个数字的一半。

这种失望的情绪被一个总称所涵盖--"丧文化"--它最初是90后青年表达失败感的自嘲性亚文化。宁波诺丁汉大学的学者K Cohen Tan说，随着千禧一代越来越意识到"玻璃天花板阻碍了他们的上升空间"，它已经进入了主流。

早期的丧族偶像是在中国被称为"悲伤的青蛙"的青蛙佩佩，与美国将其作为反右派符号不同，青蛙佩佩表达了中国丧族的幻灭感。

到了4月，一个真人秀节目出现了一位丧文化的反英雄人物：27岁的俄罗斯人弗拉迪斯拉夫-伊万诺夫(Vladislav Ivanov)意外地加入了这个节目，尽管他恳求粉丝们把他选下去，但还是进入了决赛。由于无法在不违反合同的情况下离开，他没有好好表演，与成名的形式形成鲜明对比，他告诉粉丝："不要爱我，你不会得到任何结果"。但他在屏幕上的角色抓住了普遍的工资奴役感 -- 并带来了名声和代言。