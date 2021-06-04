中国反贪秋后算账 已去世官员也难逃脱

在对上至显赫高官下至基层官员祭出反腐重拳后，中国的反腐人员现在正试图追溯过去，翻查旧的案件档案，搜寻有关部门过去忽视或选择不予追究的潜在不法行为。去年仅内蒙古反腐追究，就拘留了数十名60多岁、70多岁的退休官员，其中包括一名已卸任14年多的官员。

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据华尔街日报今天报道称，中国反贪人员追查旧案，已去世官员也难逃脱。在对上至显赫高官下至基层官员祭出反腐重拳后，中国的反腐人员现在正试图追溯过去，翻查旧的案件档案，搜寻有关部门过去忽视或选择不予追究的潜在不法行为。

过去一年，在一系列回溯性调查中，中共调查人员以几十年前涉嫌腐败和其他罪行为由揪出了一连串长期任职的官员和前官员。这场行动最初因针对中国最大的产煤区之一而受到关注，随后又扩展到全国。

2020年春天，中国北部内蒙古自治区的有关部门发起了一场对涉煤腐败倒查20年的行动，拘留了数十名60多岁、70多岁的退休官员，其中包括一名已卸任14年多的官员。最近几个月，多个城市的司法机构表示，他们正在审查最早发生在30年前的减刑、假释和暂予监外执行案件，以挖掘过去发生的不当行为。今年5月，作为全国打击有组织犯罪行动的一部分，中央政府要求公安机关建立旧案倒查机制。