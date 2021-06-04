余茂春谈六四：中国人最没有恐惧的7个星期

美国前特朗普政府中国政策顾问余茂春表示，1989年天安门民主运动是中国人自共产党上台以来最自由、最没有恐惧的7个星期，深刻影响了他对美国政府中国政策的建议。余茂春谈89六四时说，中国人最没有恐惧的7个星期。

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据中央社报道称，美国前川普政府中国政策顾问余茂春说，1989年天安门民主运动是中国人自共产党上台以来最自由、最没有恐惧的7个星期，对他来说非常震撼，也深刻影响了他对美国政府中国政策的建议。海外华人独立中文媒体“华夏文摘”（CND）2日刊出对余茂春专访上篇，谈到1989年“六四事件”与美中关系。

天安门运动发生时，余茂春在美国加州柏克莱大学念书，他认为自己和广场上抗争的学生基本上是同代人，只不过年长了几岁。据余茂春说，天安门运动的7个星期是“中国老百姓自共产党上台以来最自由、最没有恐惧的7个星期”。广场上这种脱离恐惧的自我表现，对他来说是非常重大的震撼。

余茂春说，在中国生活过的人，不管是在国内还是在国外，都活在一个莫名的、有形或无形的恐惧中间。要担心害怕的东西很多，像是：护照、签证、学校、单位、户口、爸爸妈妈、亲戚……生存中的方方面面，“你所做的很多事情都跟共产党随时可以控制你、惩治你的那么一种无形的压力有关系。”

有些人认为这些天安门广场上的学生太年轻、天真，余茂春认为，自由不需要太多的复杂性，中国的政治文化就是把很多天经地义的简单事情复杂化，把人性扭曲得畏畏缩缩，而天安门的勇士们是对共产党政治人格的勇敢挑战。

余茂春说，当他看到中国政府对于这7个星期的自由进行残酷而血腥的镇压，感到非常震怒，并且重新认识到做人最重要的东西，像氧气一样不可缺失，那就是摆脱恐惧的自由。余茂春说，六四天安门事件是他摆脱恐惧、自我解放的一个最根本的标志。虽然没有直接参加运动，但他对于天安门的抗议示威者是非常感激的。

余茂春是美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）的顾问，为美国政府对中政策出谋划策。他说，六四对于自己的政策建议影响也很大。当时美国政府内有些人认为中共总书记习近平上台后，美中关系变糟糕，“言外之意就是，如果说习近平当政不好，那么习近平当政之前中共当政好像还可以。但我觉得这个就违背了六四的真谛”。

据余茂春提出，美中关系基本点不应该是在2012年习近平上台之时，而应该是1989年，因为天安门运动是中国共产党执政史上第一次大规模的、非常清楚地表明中国人民和中共之间存在非常对立的利益冲突。余茂春说，天安门运动的初衷是民众出于一种人性对自由的渴望和对国家负责的主人翁感，提出一些诉求，要做一些事情。“我觉得这实际上就是老百姓起来反对共产党独裁专制的一种最原始、最真诚的表现。这才是美中关系要有长足的、实质性突破的根本问题。”

余茂春引用刘晓波所说“未来自由中国在民间”，强调美国对中政策一定要着眼民间，着眼未来。天安门民主运动影响了后续共产党在东欧及苏联的垮台。“所以我跟蓬佩奥国务卿及美国高层的其他重要官员讲，我们要重新定义天安门事件，把它反映到美国的外交政策上来。”

因此，蓬佩奥在2019年天安门民主运动30周年时发表了美国自此事件以来最重要的、最全面的、而且最长的一个声明。

据中央社说，余茂春还透露，美国国务院里有不少就事论事的官僚，原本不愿意从意识形态方面讨论问题。但他给主管中国事务的几十个高级官员办学习班，读马列毛习，读中共文件，读美中关系经典著作，讨论很热烈，转变了不少人的看法，认识到中共意识形态对美国的挑战；而这些与六四有必然的联系。