六四与疫苗争议 解放军秀东风导弹

中国大陆官媒《央视》在社交媒体微博上发布一则视频，宣传解放军导弹部队野外演训，在台湾疫情反弹引发两岸官方唇枪舌剑的紧绷局势中，中国大陆公布曾经是1995-1996台海导弹危机主角的东风-15导弹旅演训画面，引发媒体关注此一讯息公布时机与用意。

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中国时报今天报道称，疫苗引发台海互呛，敏感时刻陆公布东风15导弹演训画面。大陆央视国防军事频道《军事报导》节目在官方微博公布视讯时表示，近日，火箭军某导弹旅在野外驻训场进行了一场实战背景下的竞赛考核演练。来自该旅的两个营分别作为考官和考生，岗对岗、人盯人地进行考核。报导说，从视讯画看来看，此次出镜的是东风-15弹道导弹。一般认为，解放军在备战台海时，已对台湾各个军事目标进行模拟打击。一旦开打，包括DF-15在内的多种型号导弹将会在首轮火力打击中使用。

报道引述《多维新闻》指出，解放军火箭军由核导弹部队、常规导弹部队及作战保障部队组成。2016年11月，中共青年组织共青团在其官方微博上披露，火箭军装备各型近程弹道导弹（东风-11，东风-15及东风-16系列）共1,150枚，各型中程弹道导弹300枚（东风-21系列和东风-26型），各型远端/洲际弹道导弹200枚（东风-5系列，东风-31系列及东风-41型），此外还装备各类巡航导弹3000枚。美国《原子科学家公报》在2020年释出的中国年度核武报告指出，解放军火箭军共有40个弹道导弹旅，比2017年增加35%，目前也仍在组建新的弹道导弹旅。其中，有12个旅属于东部战区和南部战区，这两个战区主要处理台海与南海事务。

该报说，近半数的弹道导弹旅拥有弹道式或巡航式导弹发射器。卫星影象也显示，火箭军位于福建和广东地区的基地近年来有扩大和设施提升的迹象。大陆扩增对台导弹作战能力，并由官方媒体扩大宣传，亦受到外界关注，特别是去年以来中美关系紧张，美军与共机更频繁现身台湾海峡。

解放军东风-15弹道导弹是公路机动式短程弹道导弹，美国国防部认为中共目前有315到355枚东风-15导弹服役。东风-15有多种衍生型号，除了东风-15C之外，其余旧型已逐渐被东风-16取代。据美方公布资料显示，在1995-1996年台海危机中，中共至少从江西与福建向基隆与高雄外海发射了10枚东风-15导弹。美国也因此派遣独立号航母战斗群靠近台湾，并命令尼米兹号航空母舰前往台湾海域与独立号会合，最后危机得以和平化解，未发生军事冲突。