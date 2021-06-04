六四：中共忙庆百年 天安门记忆阴影萦绕难消

六四32周年，北京天安门广场周边警力戒备森严。4日上午，到了天安门广场一带，虽然一如往常般游人如织，但警力也比往常多了一倍。不仅每个路口有警方站哨，在路边盘查行人的频率也增加不少。一位六四亲历者称，虽然中国当局极力想抹去关于六四的记忆、痕迹，但不论是受害者或加害者，“从来不需要想起，因为永远不会忘记”，“不论是这个百年，乃至下个百年，只要他们（当局）不愿面对、解决，六四终究是他们心头挥之不去的阴影”

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据中央社今天发布北京特稿指，中共百年庆典在即，六四阴影萦绕难消。据该报道，六四32周年这天，天安门广场一如往常热闹，以游客身分前往的记者却不得其门而入。警方以“疫情不宜群聚”为由“柔性劝退”。不过，看着被递还的台胞证，真正的理由不言而喻。

中共建党百年庆典在即，官方在3日宣布，天安门广场将自23日起暂停开放，搭建庆祝大会布景。由于发布时间正值六四前夕，这项消息仍在驻京的境外记者间引起讨论。而本着职能，便想6月4日当天前往天安门广场观察气氛。

4日上午，到了天安门广场一带，虽然一如往常般游人如织，但警力也比往常多了一倍。不仅每个路口有警方站哨，在路边盘查行人的频率也增加不少。安检时，记者循例递出台胞证，便引起警方注意，先是告知机器无法判读，接着便被带到一旁亭哨问话，且一连多人轮流询问，问来问去不出“来北京干嘛”、“做什么工作”、“今天为什么要来广场”，最后特别强调“今天人多，疫情期间不宜群聚，您改天再来吧。”

但看向亭哨外川流不息的游客，刷完“身份证”后鱼贯而入，再看向手中的台胞证，真正的原因，已经了然于胸。

这种对“六四”欲盖弥彰的状况，同样也出现在中国大陆国台办3日发布的新闻稿中。

台湾大陆委员会在六四32周年前夕循例发布新闻稿向中国大陆喊话，呼吁勿再箝制人民民主要求，唯有中共当局严肃思考与落实民主改革，“专制与民主”形成的两岸制度差异才能逐渐趋近，化解分歧。

为此，中国国务院台湾事务办公室当天傍晚主动发布“新闻稿”，而非“答记者问”的形式，以发言人马晓光名义，“针对陆委会今天发表诋毁大陆的所谓新闻稿”作出回应，指台湾正值疫情，“还在上演污蔑攻击大陆、制造两岸对立的政治闹剧”，全文同样未提到任何与六四相关的字眼。

该报道说，一名六四事件亲历者4日接受中央社记者访问时则表示，事件过去32年，对于这一切现象，“如果你知道，一切都不用说；如果你不知道，一切也不必说”。他表示，虽然当局极力想抹去关于六四的记忆、痕迹，但不论是受害者或加害者，“从来不需要想起，因为永远不会忘记”，“不论是这个百年，乃至下个百年，只要他们（当局）不愿面对、解决，六四终究是他们心头挥之不去的阴影”