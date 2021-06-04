六四：香港支联会副主席被捕

警方今天拘捕了支联会副主席邹幸彤，原因是她涉嫌公布或宣传未经批准的集结。据香港无线电视台消息说，警方今早拘捕了两人，当中包括邹幸彤。香港警方早前以防疫为由，禁止支联会今晚在维多利亚公园举办悼念“六四事件”死难者的烛光晚会，支联会其后上诉也告失败。上诉被驳回后，邹幸彤曾公开向媒体宣布，今晚将会以个人名义到维园。

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据中央社今天引述香港当地媒体消息，香港警方今天拘捕了支联会副主席邹幸彤，原因是她涉嫌公布或宣传未经批准的集结。

据无线电视台消息说，警方今早拘捕了两人，当中包括邹幸彤。该消息指出，邹幸彤上午在寓所被捕，她涉嫌在香港市民支援爱国民主运动联合会就“六四集会”申请上诉被驳回后，透过社交平台，宣传及呼吁市民参与同一活动，违反公安条例。

警方早前以防疫（2019冠状病毒疾病，COVID-19）为由，禁止支联会今晚在维多利亚公园举办悼念“六四事件”死难者的烛光晚会，支联会其后上诉也告失败。上诉被驳回后，邹幸彤曾公开向媒体宣布，今晚将会以个人名义到维园。

据中央社说，尽管未能举办烛光晚会，支联会昨天仍一如往昔宣布为今年的“六四事件”32周年集会订定主题为“为自由．共命运．同抗争”。支联会相信，无论政权怎样打压，“只要人心不死，烛光一定不灭”。支联会表示，今晚不会以组织名义到维园参与集会，支联会常委、成员、义工等，也不会以相关身分到场。

该报道称，但支联会呼吁港人以智慧和灵活、坚毅的精神，在合法、安全、和平、理性的情况下，用自己的方式，在合适的时间和地点悼念“六四”，“让真相不被消失”。支联会并在网上设立吊唁区，悼念为争取民主牺牲的“烈士”。