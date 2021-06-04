六四32周年 中国异议艺术家：盼台湾接过港烛光

华人民主书院等民团6月4日晚举办六四32周年线上纪念晚会。中国异议艺术家巴丢草盼台湾“接过香港的烛光”，继续纪念六四。六四亲历者吴仁华也盼台湾青年借此更关心中国的民主化。

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华人民主书院等民间团体4日晚举办“人权照亮民主同行抵抗极权”六四32周年线上纪念晚会，并在晚间8点9分和参与者一同默哀64秒及朗诵已故中国诗人孟浪的诗“数字之伤，数字之痛”。

目前人在澳洲的巴丢草透过视讯出席线上晚会，他说，由于港区国安法的缘故，以往会在香港维多利亚公园举办的六四纪念晚会，已经没办法正常进行下去，希望台湾作为亚洲所瞩目的民主国家，能继续这个非常重要的纪念，“接过香港的烛光”。

吴仁华指出，当年学生们秉持和平、非暴力的态度参与六四集会，并提出新闻自由、反腐败等7条合理要求，却遭中共当局定性为动乱并出动军队镇压；据他多年的研究估计，当时至少有2000名学生、民众死亡。

吴仁华认为，纪念六四不仅是悼念受难者，更是为了认清中共过了32年仍不改其专制的体制，且对台湾等民主国家的威胁日增。他表示，期盼台湾青年藉由纪念六四，进一步认清中共的真面目及对台湾的威胁，并更关心及支持中国的民主化，因为那是“对台湾非常有利的”。

流亡英国的前香港众志主席罗冠聪则表示，六四发生后，香港人对这一残酷事件的纪念“多年来风雨不改”。过去香港人是以国族情怀为出发点纪念六四，近年来立场转变成“追究中共”。但无论何种身份及国族认同，只要面对中共，“我们就有义务声援及追究中共的责任”。

据主办单位表示，“人权照亮民主 同行抵抗极权”线上晚会共4000观看次数，最高同时有250人在线上观看。