天安门母亲赴公墓拜祭 强调向当权者讨还公道

中央社：2021年6月4日 六四事件32週年，在警方監視下，「天安門母親」7名成員早上到北京市郊的萬安公墓拜祭遇難的家人。（香港電台提供）

今天是六四事件32周年，在警方监视下，“天安门母亲”7名成员早上到北京市郊的万安公墓拜祭遇难的家人，并宣读悼词，强调要向剥夺家人生存权的当权者讨还公道。据天安门母亲之一张先玲表示，32年过去，当局仍无回应他们的诉求，证明当局无能、残忍，全世界都看到当天发生的事情，不可能隐瞒。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，今天是六四事件32周年，在警方监视下，“天安门母亲”7名成员早上到北京市郊的万安公墓拜祭遇难的家人，并宣读悼词，强调要向剥夺家人生存权的当权者讨还公道。

据香港电台报道称，“天安门母亲”发起人张先玲及发言人尤维洁等7名成员，早上乘坐警方的车辆，约9时半到达市郊的万安公墓，拜祭遇难的家人，由尤维洁主持仪式，难属黄金平读出悼词。悼词说，8名安息公墓的亲人在当年的屠杀中遇难，他们正值青春年华，满怀爱国的激情走上街头，竟然遭到残酷杀害，献出年轻的生命。作为他们的亲人，永远不会忘记这桩惨案，这是心头永远无法消除的痛。

悼词表示，32年来，家属心中的悲痛和思念丝毫未减，只是将悲痛深埋心底，擦干眼泪，向剥夺家人生存权的当权者讨还公道。悼词强调，难属之中已经有几人离世，活着的人一定会担起更重的担子，抗争到底，至死不渝。

据报，今天获准祭拜的部分家属事先向公安报备车型、车牌、同行人数和关系后，可以自行开车前往，所有车辆一律经北门，而非从大门进入墓地。消息指出，墓地及附近的地铁站至少有20多名便衣戒备，墓地只允许亲属入场，有外国记者被拒入内。

中央社说，据张先玲表示，感觉监视的便衣人员比去年多一点，但拜祭过程整体顺利，历时约半小时。她说，32年过去，当局仍无回应他们的诉求，证明当局无能、残忍，全世界都看到当天发生的事情，不可能隐瞒。