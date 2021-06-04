张维为给政治局上课 可忧可忧？

中共领导人习近平把张维为教授请进政治局，让许多读者大跌眼镜。而且让他去讲解如何向世界说好中国故事，不少人还真为这事担忧。

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张维为在中国名声不小，但在学界非议也很多，经常把他与金灿荣、胡锡进来比。

北京学者荣剑认为，研究国际问题，体制内有一批学者是比较靠谱、理性和严肃的，可是这些学者似乎被边缘化了，或者是自己不想说，话语权被金灿荣、张维为、胡锡进之流所垄断。正如王缉思所说，中国研究美国，远不如美国研究中国，差距太大了。

习近平要他的驻外使节提升“中国话语说服力”，大外宣系统要取得相匹配的国际话语权，分析指习这里指的说服对象重点是西方，可是张维为重点攻击的对象就是西方和美国。 2020年8月他大声疾呼，美国的民主制度或将走向死亡! 他还说：美国领导人没有文化，没有素养，该我们给美国立规矩了。这些话还需要复旦大学教授写论文吗？

张维能获得习近平信任，有人认为张维为会歌颂，“深得帝王心“，比如去年十一国庆节张维为表示：“我们正见证人类历史大转折”，“我的预测是世界会以更快的速度向东方倾斜，向中国倾斜，向社会主义倾斜，这次‘疫情世界大战’可以说是这种倾斜的催化剂。“这一串排比句让习开心。

他还说，这场疫情一仗把美国打回原形。我们看到了一个没有皇帝新装的美国，对多数国人来说这是一种无与伦比的‘心胜’”。这也正是习近平想说的，但有人指他这些话充其量是一个宣传干部说的，离学者太远。

张维为进政治局上课一事，特吸睛，网友把他2012年年初赞扬重庆经验，表彰薄熙来有做大事魄力的文章翻了出来，他在题为『重庆归来话重庆』一文中说：“重庆探索的东西内容非常广，已经形成了一整套做法。这是政治家在做大事，有眼光，有魄力，有周密的可行性方案，有落实各项政策的执行力，所以使重庆成了一个创造奇迹的地方。希望重庆再接再厉，在探索中国道路方面取得新的成绩，也希望重庆进一步推进话语创新，把重庆故事说得更好，从而使‘重庆经验’在中国乃至世界上产生更大的影响力。”

当时盛传薄熙来正在争取入常，至少薄熙来不服习储君，张维为没想到几个月后薄会垮台入狱，所以大赞薄。不过，他这几句赞扬薄熙来的话，稍稍改动，就可直接转到习近平头上：“做大事，有眼光，有魄力”，把创造重庆奇迹改成创造中国奇迹，把说好重庆故事改成说好中国故事。

战狼在外面惹得祸，中国名声不好听，习近平要让战狼们说话把握好语调，谦逊谦和。张维为5月31日政治局到底讲了什么内容没有对外披露，但是，『中国纪检监察报』6月3日刊载的『讲好真实立体全面的中国故事』一文透露了一点信息，张维为说：“我觉得中国也确实到了这么一个时候，对于误读中国，特别是恶意误读，该出手就出手，该调侃就调侃，该当头棒喝就当头棒喝，该和风细雨就和风细雨。”

这和外交部的战狼话术有何区别，这是否是张维为给习近平的政治局大员们讲的一番原话，或者是他本人的心里话？习近平那天讲话的要旨是要说好中国故事，上述官媒还请教张维为，如何构建中国话语和中国叙事体系？

张回答：中国必须建构全面、透彻、有力、国际的话语体系。“全面”意味着中国话语必须能够解释中国的成就、问题及未来，“透彻”意味着它可以清晰和透彻地阐释中国事务，“有力”指的是可以与别人进行有意义的对话和辩论，“国际”则是一种让外国人能够理解的中国话语。

网友评论这完全是空话、废话，没有任何可操作性。这样去搞大外宣还会有效果？另有人指出，大外宣效果不好因为它只是大内宣的一个翻版。内宣无非是忽悠中国老百姓，忽悠上级，加官晋爵与搂钱。大外宣最终结果也是出口转内销，忽悠对象也是中国老百姓，战狼的表演也是给国内看的。

有人质疑习近平为什么请比胡锡进有过之而无不及的张维为来给政治局上课呢？品葱网站有评论认为，找来张维为这种民间宣传类的学者给政治局讲课本身就非同寻常，习近平为什么要这样做，只能理解习对属下信任感在逐渐消失，觉得甚至有必要对政治局委员这样的高官进行教育。评论还说，这样的安排显示出中共的法治荡然无存，就连内部的传统也在逐渐让位于个人极权，习近平显然在逐渐获得毛泽东的威望，因此对于中国的未来，不抱希望。

还有网友议论：国际视野短浅的一介野生国师都能进政治局，下一步金灿荣国师是不是要进中央军委指点江山？胡锡进是不是要接收新华社人民日报？周小平是不是要承包共青团中央？

网上骂张教授的太多了，以往也如此吗？有人转来张鸣教授一段话：“骂张国师的人太多了，封个烈士吧，就没人敢骂了。“