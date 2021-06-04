拜登下令禁止实体投资59家中国企业 北京不高兴促撤

美国总统拜登周四签署了一项行政令，禁止美国实体投资数十家据称与国防或监视技术行业有关联的中国企业，拜登政府表示，此举扩大了特朗普时期出台的一项有法律缺陷的行政令涵盖的范围。中国外交部周五回应称，中方敦促美方尊重市场规律和原则，撤销打压中国企业的各种所谓“清单”。但据路透社引述美国一位官员表示，“我们完全预计，在未来几个月...我们将把更多中国企业纳入新行政命令的限制清单中。”

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据路透社今天报道称，美国总统拜登下令禁止美国实体投资59家中国国防和科技企业，中国外交部周五回应称，中方敦促美方尊重市场规律和原则，撤销打压中国企业的各种所谓“清单”；中方将采取必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。中国外交部发言人汪文斌在例行发布会上表示，美国政府泛化国家安全概念，滥用国家力量，不择手段打压和限制中国企业，中方对此坚决反对。

据汪文斌指出，美方的有关行径违背市场规律，破坏市场规则和秩序，损害的不仅是中国企业的合法权益，也包括美国投资者在内的全球投资者的利益。当被问及清单是否会影响中美谈判，中国外交部发言人汪文斌在例行发布会上表示，中国始终坚持应该秉持相互尊重的精神解决问题。

据路透社说，美国总统拜登周四签署了一项行政令，禁止美国实体投资数十家据称与国防或监视技术行业有关联的中国企业，拜登政府表示，此举扩大了特朗普时期出台的一项有法律缺陷的行政令涵盖的范围。

高级政府官员对记者表示，美国财政部将负责执行并“滚动”更新这份新的禁令清单，目前清单上包括59家企业，美国实体被禁止买卖这些企业的上市证券，该清单取代了国防部此前公布的一份清单。

美国总统拜登表示，这项行政令阻止美国投资支持中国的军工产业，以及军事、情报和安全研发项目。拜登称，“此外，我发现在中华人民共和国境外使用中国的监视技术，以及开发或使用中国监视技术，为镇压或严重侵犯人权的行为提供便利，构成了不同寻常和特别的威胁。”

之前被列入国防部清单的主要中国公司也被列入了这份新清单，其中包括中国航空工业集团公司(AVIC)、中国移动通信集团公司、中国海洋石油总公司(CNOOC)、杭州海康威视数字技术有限公司、华为技术有限公司和中芯国际。

路透社说，中芯国际是中国推动国内芯片行业发展的关键。

据一位官员表示，“我们完全预计，在未来几个月...我们将把更多企业纳入新行政命令的限制清单中。”另一名官员告指，将中国监视技术企业纳入后，新的清单范围比特朗普政府去年出台的最初行政令更广。白宫表示，特朗普行政令不够谨慎，致其可能面临法庭挑战。拜登一直在审视美国对华政策的许多方面，其政府之前推迟了前总统特朗普投资禁令的生效期限，同时制定新的政策框架。

在中美两国关系日益恶化的情况下，此举是拜登对抗中国的系列广泛举措的一部分，其举措还包括加强美国的同盟关系，追求大规模的国内投资以提升美国的经济竞争力。

白宫国安会印太协调员坎贝尔(Kurt Campbell)上个月说，与中国接触的时期已经结束，今后双边关系的主导模式将是竞争。

高级官员称，财政部随后将就监视技术的范围意味着什么提供指引，包括企业是否在为“镇压或严重侵犯人权的行为”提供便利。另一位高级官员表示，“我们真的希望确保未来的任何禁令都有法律依据。因此，我们第一批纳入清单的企业确实反映了这一点。”

中国投资者对这份名单不以为然，包括被新列入名单的企业在内，大多数被点名的企业股价周五上午都上涨。

东吴证券公司的投资组合经理Wu Kan说，这些上市公司遍布在国防和半导体等重要行业，将得到政府的支持，使其成为投资机会。他说，中国已经放弃了幻想，在那些关系到国家安全的战略行业，已经做好了脱钩的充分准备...所以新的禁令名单其实并不意外。

据该报道，第三位官员表示，投资者会有时间“解除”这些投资。该行政令称，对于目前在清单中的企业，该禁令将于8月2日生效。从8月2日或未来公布的其他企业的生效时间起，投资者仍有365天的时间进行交易以出脱投资。在365天之后再出脱将被禁止，除非有授权，但这不是必须的。

对于希望了解是否需要抛售更多中国股票和债券的投资者来说，新的清单并没有多少意外。

不过，一些之前被认定的企业，包括中国商飞，以及之前在法庭上对禁令提出挑战的两家企业，高云半导体和箩筐技术，并未被列入新的清单。先前在名单上的中化集团也被剔除。

美国法院5月颁发了最终判决，解除了美国国防部对于公司“中国军方公司”的认定，正式撤销了美国投资者购买或持有小米证券的全部限制。

前国土安全部官员Stewart Baker表示，美国财政部的“固有的监管和法律制度”使其比国防部更适合执行禁令。据Baker表示，“拜登政府传统的遵循程度越来越高，也就是说：‘特朗普的原则是对的，但执行方式错了，我们会解决这个问题。”