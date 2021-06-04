新加坡：将暂停广东旅客入境

新加坡卫生部6月4日表示，鉴于广东近期新冠疫情确诊案例增加，将紧缩边境管制，禁止过去21天内曾到中国广东、持有航空通行证的短期旅客入境新加坡。

广告 继续浏览后续

中国广东省广州市近期出现新一波疫情，自5月21日至6月3日，当地本土病例已接近80例。

新加坡卫生部发布新闻稿表示，跨部会抗疫工作小组密切关注全球疫情发展，有鉴于广东省确诊案例增加，将紧缩对来自广东旅客的边境管制措施。

新加坡先前宣布，来自中国的旅客在抵境时接受PCR核酸检测且结果为阴性的情况下，允许在新加坡自由活动，无须隔离。

不过，新加坡卫生部表示，鉴于广州确诊案例上升，自5日晚上11时59分起，过去21天内曾到广东省、持有航空通行证（ATP）的短期旅客将不被允许入境新加坡。

同时，卫生部指出，过去21天内有广东旅游史的新加坡公民、永久居民及长期准证持有者，抵达新加坡后必须接受PCR检测，并在住处隔离7天；隔离期满前需要再次接受PCR检测。

另外，过去21天内待在广东以外的中国其他地区的旅客在抵达新加坡后，将持续在机场接受检测，取代隔离。

除了中国（广东省除外），新加坡也允许来自文莱、澳洲（维多利亚州除外）、新西兰的短期旅客使用ATP入境。