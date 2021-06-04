特斯拉在中国订单斩半

2019年，特斯拉在上海建立第一家海外工厂时，获得了上海的大力支持。在被一款便宜得多的微型电动汽车超越之前，特斯拉的Model 3轿车曾是中国最畅销的电动汽车。但伴随中国政府加强对美国电动汽车厂商特斯拉的审查，该公司5月中国订单较4月减少近一半。特斯拉4月份在华销量已经较3月份大幅下滑。

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消息称特斯拉5月中国订单斩半，股价应声急挫近5%。据路透社报道称，Information周四援引内部数据称，伴随中国政府加强对美国电动汽车厂商特斯拉的审查，该公司5月中国订单较4月减少近一半。 该报告称，该公司在中国的月度净订单从4月份的逾1.8万份降至5月份的约9,800份，导致其股价在午后交易中下跌近5%，最新报578美元。

中国是这家电动汽车制造商仅次于美国的第二大市场，占其销量的30%左右。特斯拉在上海的一家工厂生产Model 3电动轿车和Model Y运动型多用途车。

2019年，特斯拉在上海建立第一家海外工厂时，获得了上海的大力支持。在被一款便宜得多的微型电动汽车超越之前，特斯拉的Model 3轿车曾是中国最畅销的电动汽车。 然而，特斯拉最近销量下滑，中国监管机构对该公司采取了强硬立场，原因是过去几个月中国对该公司的安全担忧加剧，消费者投诉增多，同时中美关系日益紧张。

该报道引据中国汽车工业协会(CPCA)秘书长崔东树，特斯拉4月份在中国销售了11,671辆Model 3和Model Y汽车，3月份在中国生产的35,478辆汽车中的大部分在本地销售。