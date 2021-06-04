空空维园四周满是悼念六四之光 警方驱散惹民众回骂 拘6人

警方围封维园禁人悼念六四，使烛光如海的球场空无一人(左)，但不少市民仍在维园外点起烛光悼念(右)

香港警方以拘捕六四烛光晚会主事人、封维园、驻重兵、发警告等手段禁止港人悼念六四事件32周年，但仍有不少市民手持蜡烛、电子蜡烛或亮起手机灯光，在烛光晚会悼念时间在维园周边行走，但仍遭警方驱赶，令港人渡过一个不一样的六四悼念。部分人曾高叫「光复香港」等反修例运动口号，警方举旗警告，并驱赶人群，引来民众责骂。不少市民批评警方反应过度，但同时表示，警方打压反而会使人知道并记着六四。

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警方深夜发稿，指有人在不同地区集结犯事，截至晚上十时，已拘捕六人，指他们分别涉嫌煽动他人参与非法集结、袭击、刑事毁坏、行为不检及阻差办公。被捕4男2女年龄介乎20至75岁。另外，警方又以违反限聚令为由，票控12人。不过，警方未有交代被捕六人是否包括今早以煽动其他人参与非法集结的支联会副主席邹幸彤。

今年是《港区国安法》生效后第一个「六四」悼念日，警方以疫情为由，禁止支联会在维园举办「六四事件」32周年烛光晚会，并首次引用《公安条例》围封维园的足球场和篮球场，又在维园四周部署数以千计警员和警车，并于海底隧道出入口截查前往港岛的车辆，甚至出动水炮车戒备，藉此警告民众不要前往维园悼念。

记者现场所见，几乎行廿步便有一群警员在场戒备，布防之严，与2019年反修例运动紧张时期相若。但警方的高调布防，未能阻碍坚持悼念的市民。在晚上接近七时，曾任支联会烛光晚会主持的列明慧与另一姓王女士手持白色花朵企图进入维园时被十多名警员单独围起来问话，其后又有至少两名支联会义工有类同遭遇，他们在警方警告后离去。

学生组织派传单被捕 教堂弥撒平安举行

接近晚上八时的时候，不少市民手持蜡烛、电子蜡烛或亮起手机在维园周边行走，当中不少人穿上黑色衣服，甚至戴上黑色口罩。警方见有人聚集，便即时举旗警告，并把人群驱离维园范围，引起市民不满。当中，谭小姐表示，警方连坐在封锁线外的长椅上的长者也驱赶，亮起手机的，则要他们关掉手机，态 度粗鲁之余，还举机拍摄，更恐吓市民，称若不听从，便会控以行为不检，令长者大感受压，形容警方行动「太离谱」。但她和另一名前来悼念的钟小红都认为，警方如临大敌的做法，只会令人更加记着六四，而一些原本不知六四事件的年轻人，亦可能因此知道今天是一个特别的日子。陈先生则表示，若果没有警方空群出动，根本不会有事，因为六四晚会过往都是和平举行，对警方的行动大感不满。

一名接载记者的出租车司机虽不能到场，但仍身穿黑亡「开工」，他自称由中国内地来港，「我们已忘了六四，感谢香港人还记着这日子，真是有情有义，难怪香港发达。」

警方又说，在铜锣湾波斯富街一带有黑衣示威者聚集，部分人高叫反修例口号，更有人将垃圾和垃圾桶等杂物丢到马路中，阻塞交通，警方一面移除杂物，一面驱散人群。

另外，旺角一个主要商场附近亦有不少市民聚集，不少身穿黑衣人士被截查，在区内豉油街设置街站派发单张的学生组织「贤学思政」，其召集人王逸战更被指引起市民集结，其召集人王逸战被捕，送往旺角警署。其间，有人高叫「民族自强、香港独立」和「光复香港、时代革命」等口号，遭警方举紫旗警告，指在场人士可能违反国安法。 警方的布防不单在人流畅旺的地方，甚至远在新界西贡海旁，亦有点起烛光和贴上「香港人的六四足迹」海报的悼念者被警方围封和驱赶，令当事人大感不满。

不过，天主教正义和平委员会在七间教堂举办的「追思亡者弥撒」大致顺利举行，当中，由天主教香港教区退休主教陈日君主持弥撒的圣安德肋堂，有三百多人出席，数十名因限聚令而不能进入教堂者，则在教堂外燃点蜡烛默哀，警员曾劝喻他们离开，以免违反限聚令，但未有采取武力应对。

在此之前，有人在举办弥撒的教堂前挂起横额，在貌似陈日君的肖像旁写上「邪教」、「假先知」等字眼，又称「崇拜为名 煽乱为实」，「提醒」教友「慎防被累违国安法」。

1989年，北京学翱因前总书记胡耀邦逝世而触发学运，后转为民运，持銮个多月后，以北京在6月4日凌晨出动解放军清场结束，死伤人数未有统一说法，人数界介乎官方称的数百人至外国解密文件说的超过一万人。