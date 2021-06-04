美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)呼吁中国公布九人的医疗记录，这九个人的病情可能为新冠病毒最先是否系实验室泄漏所致提供重要线索。新冠病毒的来源有很大争议，美国情报机构仍在审查有关报道，报道称在2019年报告首例新冠病例的一个月前，武汉病毒研究所的研究人员曾出现严重病情。

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美国传染病专家福奇呼吁中国公布武汉实验室研究人员的医疗记录。据路透社报道称，英国金融时报(FT)周四指美国国家过敏暨传染病研究所所长福奇(Anthony Fauci)呼吁中国公布九人的医疗记录，这九个人的病情可能为新冠病毒最先是否系实验室泄漏所致提供重要线索。

据该报援引福奇的话说，“我想看看据报道在2019年得病的三个人的医疗记录。他们是否真的生病了，如果是，他们得的是什么病？”

新冠病毒的来源有很大争议，美国情报机构仍在审查有关报道，报道称在2019年报告首例新冠病例的一个月前，武汉病毒研究所的研究人员曾出现严重病情。

但中国科学家和官员一直驳斥病毒是实验室泄露的假设，称病毒在武汉爆发之前可能就已经在其他地区传播，甚至可能通过进口冷冻食品运输或野生动物交易进入中国。

据金融时报报道称，福奇仍然认为该病毒首先是通过动物传染给人类的，他指出，即使实验室的研究人员确实感染了新冠病毒，他们也可能是从其他地方感染该病毒的。