伦敦 "维吾尔法庭 "今天开庭

大规模拘留、强迫绝育、极端监视......：中国以打击 "分裂主义 "和 "宗教极端主义 "为理由对新疆的1200万维吾尔人和其他突厥少数民族施以前所未有的镇压。一个独立的公共法庭自伦敦进行调查。该法庭收集和分析了数以千计的文件，并听取了许多证人的证词。该法庭今天周五（6月4日）开庭举行听证会，法庭将确定这些侵犯人权的行为是否构成反人类罪，甚至是种族灭绝罪。

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据本台报道，国际法律师，维吾尔法庭顾问哈米德-萨比告诉RFI说，"这是一个公共法庭。它没有什么真正的法律效力，但它谨遵认真的法律程序。陪审团的九名成员是独立的。他们也将是公正的。他们既不支持但也不谴责中国。我们已经从各种渠道收集了证据，包括对中国有利的证词。"

该法庭 副主席尼克-韦奇拒绝就北京对这一法庭的攻击发表评论。他承诺，他的工作将客观公正。该公正建立在本周和9月，以及已经积累的 "数千页 "文件的证据之上，该委员会的工作完全基于 "证据，只有证据"之上。

据萨比说："我已经多次要求中国政府用他们的证据来补充我们的文件，但我们没有得到任何回应。中国政府只是谴责我们的审判是'非法'和'挑衅'。"

据外国专家说，新疆的主要民族--维吾尔族有100多万人被关押在再教育营中，有些人被 "强迫劳动"。但北京拒绝这些指控，说他们是在 "职业培训中心"，在由维吾尔人造成的恐怖袭击事件后，旨在让他们远离 "恐怖主义 "和 "分裂主义"。

哈米德-萨比强调说："这样一个公共法庭的目标是填补公认的国际法庭空缺，国际法院和国际刑事法院至此并没有受理这一指控案件。然而，面对这种管辖权的空白，必须找到一种方法来调查这些暴行。公共法庭可能没有正式的权力，但它们确实有能力呼吁公众舆论并引起国际社会的注意。"

预计 "维吾尔法庭 "的报告将于12月公布。虽然它没有法律效力，但参与者希望能引起国际社会的关注，并向国际社会施加压力以导致推动可能的行动。

该小组是应代表维吾尔族流亡者的最大组织--世界维吾尔大会的要求成立的，该组织正在敦促国际社会对中国采取行动。

据中国外交部发言人赵立坚上个星期指控说，"这根本不是一个什么法庭或特别法庭，而只是一个说谎的机器。"

维吾尔法庭 "是北京威胁制裁的实体之一，该法庭的主席是英国律师杰弗里-尼斯，他曾领导联合国对前塞尔维亚领导人斯洛博丹-米洛舍维奇的战争罪起诉。

在伦敦举行的 "维吾尔法庭 "这些听证会可能会进一步加剧英国和中国之间已经高度紧张的关系，这种关系因中国镇压香港的民主抗议活动，以及将涉嫌从事间谍活动的设备制造商华为排除在英国5G网络之外而加剧。

据美国谴责，中国正在新疆进行 "种族灭绝"。至此英国拒绝通过同一谴责。但英国上个月已经加入华盛顿和柏林，一起呼吁停止对维吾尔少数民族的镇压。

据本台报道称，该法庭听证会在英国做东的世界工业七国集团峰会前一周开始引发关注，包括美国总统拜登等领衔来此出席会议。拜登呼吁西方民主国家对中国采取更强硬的立场。