英国驻华使馆贴烛光照纪念六四 仅存20分钟被消失

今天适逢六四事件32周年，英国驻中国大使馆下午近3时在中国网络社群微博、微信，贴出一张黑暗中的烛光照片，并没有附带任何文字，但仅存活不到20分钟就遭到网管当局删除。去年今天英国使馆的六四帖文是在15分钟后遭删除的。该使馆官员说，“比去年慢了5分钟，显见今天对网管人员来说是忙碌的一天。”

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据中央社今天报道称，英国驻中使馆贴图悼六四 20分钟被消失。英国驻中使馆公使司徒娜（Christina Scott）随后推文表示，他们将这张照片贴在中国社群媒体上，以纪念32年前在天安门广场及其附近丧生的所有人。但照片在20分钟内被删除。英国广播公司（BBC）驻中记者劳伦斯（Edward Lawrence）在司徒娜推文下留言笑称：“我很惊讶他们还花了这么久的时间（删除）…”

司徒娜则回说：“比去年慢了5分钟，显见今天对网管人员来说是忙碌的一天。”

据微博讯息显示，英国驻中使馆下午2时55分贴出这张烛光照后，许多心中了然的中国网友却在下面讨论串故意留言反问是不是英国女王过世了？英方为何“秘不发丧”？“英国女王因病去世”一时之间跃为热搜词。

这张照片存活不到20分钟遭网管当局删除后，许多网友还讥笑英国驻中使馆自己摆乌龙才急删文。

据该报道，但是中国网友们都没有提及32年前的今天发生了什么事。“六四”这两个字依然是中国网络社群的禁词。