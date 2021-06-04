钓鱼岛：中国海警船连112天航入

日本海上保安厅巡逻船4日发现4艘中国海警局船只在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近领海外侧的毗连区航行。这是连续112天在附近发现中国公务船，刷新了2012年9月尖阁国有化后的最长连续天数纪录。据第11管区海上保安总部（那霸）称，4日发现的4艘船中有1艘搭载了类似机关炮的装置。海保巡逻船警告其勿靠近日本领海。中国公务船从2月13日起持续在尖阁附近海域航行。

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中国船连续112天驶入尖阁海域刷新纪录。据共同社今天报道称，据海保透露，今年以来总计有147天发现中国公务船在该海域航行，其中20天驶入日本领海。去年共航行333天，其中29天驶入领海。今年的节奏超出去年，在领海内试图靠近日本渔船的情况也较为多见。

据日本官房长官加藤胜信4日在记者会上称：“我们认为这是极其严重的事态。将继续冷静、坚决地应对。”防卫相岸信夫指出：“绝不能容许以实力为背景单方面改变现状的尝试。”

据共同社说，尖阁诸岛是位于冲绳本岛以西约400公里处的无人岛群。附近海域被指可能埋藏石油资源，中国从上世纪70年代开始主张拥有主权。中国今年2月施行了允许海警局使用武器的《海警法》。