香港“重兵”戒备六四！穿黑衣、点烛光都恐被捕 维园遭禁封

今天是六四事件32周年，同时也是《香港国安法》生效后的首个六四，港警今年继续以防疫为由反对支联会维园烛光晚会的申请。香港3日传出港警为防范“意外”，将动员超过7000名警力戒备；甚至传出只要是“穿黑衣”或“点烛光”都可能成为违法证据而遭到逮捕。

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据新头壳报道称，香港“重兵”戒备六四！港警部署7000警力，穿黑衣、点烛光恐被捕。

据香港当地消息说，港警下达“区区都做紧部署”命令，将维园、沙田百步梯、尖沙嘴文化中心及旺角朗豪坊都设为“热区”；传闻单单在维园周边就部署约3000名警力应对，警方若发现维园有人聚集，将援引《公安条例》第17条赋予的权力，暂时封闭维园，即维园草坪、足球场及篮球场，同时相关通道亦可被封闭，至于何时关闭需视乎情况而定。

港警还在脸书粉专上再“呼吁”民众不要参与、宣传或公布任何未经批准集结，罗列各项罪名、刑期及近日香港法院判决案例，恐吓意味浓厚。

事实上，2020年，香港政府也以因应新冠肺炎疫情，禁止8人或以上的集会，但仍有许多人违反“限聚令”坚持悼念，参加人数无法估计。

据本台在香港特约记者麦燕庭报道称，在中国土地上惟二可以公开悼念六四的香港，警方在第四波疫情完结时，继续以防疫为由拒绝支联会今(4日)晚在维园举办六四烛光悼念晚会，并透过消息人士扬言，在各区布署最多7000警力防止有人违反限聚令和参与被禁止的集会，在维园穿黑衣、燃点烛光和叫口号亦可能被捕，有需要时，会封闭维园，以防市民集结。但邹幸彤表明，六四晚上会以个人身分「守这已有32年的约定，在大家都能看到的地方，点起烛光」，即使因此被捕，亦在所不惜。到了下午二时许，警方在维园足球场竖起横额，表明该处已经关闭，以阻止被禁止的公众活动进行，进入者可能触犯公安条例而被检控。