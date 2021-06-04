黄浩铭企图入维园悼念六四 两度被截查 指中港争民主命运相连

thumbnail_4.6 黃浩銘(左)和徐漢光被警方攔截，在維園外就地點燭和高唱民運歌(麥燕庭提供)

原拟到维园点燃烛光的支联会副主席邹幸彤，虽在六四纪念日早上被捕，但计划与她一起到维园守住32年之约的社民连主席黄浩铭和支联会常委徐汉光，按计划到维园点起烛光，二人在进入维园前被警方拦截，并搜查随身物品，历时约一小时，结果二人不理警方行动，原地持烛默哀和高唱「自由花」，在企图念出声明时被警方抢去宣言而不能完成。警方释放他们后，二人再度企图进入维园，但再被拦截后放行，未有采取拘捕等进一步行动。

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三人在预先写好的声明表示，维园三十多年的烛光，是不可逾越的道德底线，亦温暖着寒夜中抗争的难属和行动者。他们续称，从中国的人权现况可见，极权对自由的箝制没有尽头，「退让只会换来红线的进逼、历史的篡改；唯有坚守阵地，奋地反抗，才有可能守住我们的尊严」。而他们坚持炎点烛光，就是要告诉当权者，将大批抗争者投监是没用的。

邹幸彤被捕后，晚上仍未获释，亦不知能否获得保释，但她表明，会效法中国内地坚守者，在今天绝食一天以明志。她透过朋友透露，当局是以她在上月29日一篇题为《烛光无罪 坚守阵地》的凡人面书文章指控她。

而在尝试进入维园前，黄浩铭接受本台访问，指警方高调行动与中共一百周年和《港区国安法》生效一周年有关，但相信港人会坚守，不会罢休，一定会继续追求民主；并寄语港人，中港命运相连，32年前的北京运动遭升腥镇压，与两年前反修例运动时的港人，情况一样，大家是手足、战友。