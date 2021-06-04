G7将推全球基础建设倡议 反制中国一带一路

德国媒体报导，七大工业国下周将在峰会上提出全球性的基础建设倡议，反制中国的"一带一路"

德国媒体报导，七大工业国下周将在峰会上提出全球性的基础建设倡议，反制中国的“一带一路”。由美国、加拿大、日本、英国、法国、德国、意大利组成的七大工业国集团（G7）11至13日将在英国召开领袖峰会，美国总统拜登（Joe Biden）、日本首相菅义伟、德国总理默克尔（Angela Merkel）等各国领导人届时都将出席。

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德国《商报》（Handelsblatt）报导，G7在一份文件中指出，亚洲、非洲、南美洲缺乏与全球接轨的铁路和港口，低碳科技和网路建设也不足，世界银行（World Bank）等国际金融机构动作太慢，发展中国家需要能马上行动的伙伴，但过去经验显示有不透明的贷款条件、安全准备不足、增加国债和违反接受贷款国家人民利益的问题。

文件没有点名中国，不过此处指的无疑是中国。

在美国的主导下，G7决定在这次峰会提出全球性的基础建设倡议，协助发展中国家引进低碳科技、改善公共卫生和数位建设，并推动男女平权、提高劳工和环保标准、制定透明规范防止贪污。

G7的倡议将引用拜登竞选总统主轴“重建美好未来”，命名为“重建美好未来世界“（Build Back Better World，简称B3W），目的显然是与中国互别苗头。”一带一路“出现贿赂、剥削劳工和强迫劳动的问题，正引起各国的反弹。

德国外交部日前才在一份内部文件警告，中国正透过“一带一路“推动以中国为中心、与当前国际组织平行的架构。由于愈来愈多国家对”一带一路“不信任，期盼另一股力量平衡中国的影响力，欧盟应主动出击投入各国的基础建设，并捍卫当地的人权、劳工和法治标准。

欧洲业界也要求拟定战略反制中国的“一带一路“，德国工业联盟（BDI）专家施卓克（Friedolin Strack）表示，光批评中国不够，欧洲得提出更好的方案，才能赢回在发展中国家的影响力。