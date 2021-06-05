中国海警船常态航弋钓鱼岛 日本加强警戒 冲绳渔民促和平解决

中国公务船到6月4日已连续112天在尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近航行，刷新了2012年9月尖阁国有化后的最长纪录，试图接近在领海内作业的日本渔船渐成常态。中国今年2月1日起施行允许海警局使用武器的《海警法》，日方也考虑到这一点而加强警戒。围绕尖阁诸岛的局势，冲绳县提出“绝对不能出现渔船无法作业的事态”的立场，向日本政府要求始终通过对话和平解决。

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据共同社报道称，中国船接近尖阁渔船渐成常态，日方加强警戒。根据日本第11管区海上保安总部（那霸）透露，今年以来共有147天发现中国公务船航行。据称最近“试图接近在领海内发现的所有日本渔船”（海保相关人士语）。

中国《海警法》实施后不久的2月6日，在领海内作业的日本渔船遭遇尾随或并排航行。据渔民等透露，对方使用扩音器用中文喊话。日本渔民此前也见过中国公务船，表示“与往常没有变化”。

该报道引述前海上自卫队干部分析称：“中国此举旨在向国内外表明‘施政权在中方’。”《日美安全保障条约》第五条规定了对“日本施政下领域”的防卫义务。日美两国政府就尖阁诸岛属于适用对象达成共识。但前干部指出，中方料想若持续展现日本对尖阁没有施政权，美国将难以介入。

共同社说，围绕尖阁诸岛的局势，冲绳县的立场是“绝对不能出现渔船无法作业的事态”。但紧张进一步加剧的话，或将招致不测事态。县干部称：“将向日本政府要求始终通过对话和平解决。”