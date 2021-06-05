中国看增33% 顺差可能扩大

中国海关总署7日将发布5月进出口数据，分析师预计，5月出口可能年增33%，而进口可能在去年的低基数上，年增46%，贸易顺差可能扩大至640亿美元。

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瑞银首席中国经济学家汪涛表示，虽然欧美制造业采购经理人指数（PMI）双双升至接近多年来的高点，但中国国家统计局发布的5月PMI中，新出口订单指数下滑2.1个百分点，可能是受最近海外主要新兴经济体疫情反复的影响。

汪涛估计，5月出口可能年增33%，而进口可能在去年的低基数上，年增46%，二者较2019年同期水平均增长20%至30%，贸易顺差可能扩大至640亿美元。

中国商务部发言人高峰也表示，从对地方、行业和企业调研的情况来看，上半年中国出口有望延续良好势头；商务部将持续做好大宗商品保供稳价工作，推进进口多元化，加强国际合作，构建互利共赢的大宗商品稳定贸易管道。

他指出，去年下半年以来，企业普遍反映面临原材料价格上涨、汇率波动较大、海运物流不畅等困难，商务部将进一步降低企业成本，采取有针对性的措施，支持各类外贸企业特别是中小微外贸企业稳定经营。

之前，中国出口已连续几个月保持高增长。据官方数据，以人民币计，4月中国出口年增22.2%，比3月增长10.1%，比2019年同期增长31.6%。1至4月，中国出口年增33.8%，比2019年同期增长24.8%。

市场分析，中国5月官方制造业PMI新出口订单指数续降至50下方，创11个月低点，财新中国制造业PMI新出口订单指数上涨至半年高点，两大制造业PMI出口订单指数“唱反调”。官方出口订单下滑或许和成本压力下，企业暂缓接单有关，真实出口或许并不弱，中国后续出口依然有支撑。