中国科兴疫苗获准对3岁以上未成年接种

中国官方已经批准科兴COVID-19疫苗紧急使用的年龄范围扩大到3岁以上的未成年人，但疫苗什么时候在更低的年龄组使用，将由国家卫健委组织专家来安排推动。中国当前的COVID-19疫苗接种年龄为18岁以上。

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据中央社今天报道称，中国科兴控股董事长尹卫东4日在央视节目中说，官方已批准科兴COVID-19疫苗紧急使用的年龄范围扩大到3岁以上的未成年人。据中国科兴控股董事长尹卫东说，官方已经批准科兴COVID-19疫苗紧急使用的年龄范围扩大到3岁以上的未成年人，但疫苗什么时候在更低的年龄组使用，将由国家卫健委组织专家来安排推动。

此前中国科兴（Sinovac）针对2019冠状病毒疾病（COVID-19）生产的灭活疫苗CoronaVac（克尔来福）1日获得世界卫生组织（WHO）批准紧急使用，是第2个获世卫批准的中国疫苗。

该报道指中国央视新闻今天称，尹卫东在央视节目中表示，北京科兴中维生物技术有限公司今年初启动未成年人的临床研究，目前已经完成了一期临床和二期临床，有数百人临床研究表明，儿童组（3岁-17岁）接种疫苗之后，其安全性良好，和18岁的成人组是一样的安全。同时，抗体水准也和成年人一样。他说，现在国家已经批准科兴疫苗紧急使用的年龄范围扩大到3岁以上，但是疫苗什么时候在更低的年龄组使用，将由国家卫健委组织有关专家，根据中国现在疫情需要和人群构成，有秩序推动不同年龄组的疫苗使用。

中国当前的COVID-19疫苗接种年龄为18岁以上。

尹卫东还表示，科兴中维的设计产能是年产20亿，已经向全球提供了超过6亿多剂的疫苗。在获得世卫组织授权之前，科兴已经在中国之外的46个国家获得了紧急使用。

该报道说，截至3日，中国接种COVID-19疫苗为7.23亿剂次。尹卫东说，他有信心在6月底，中国将有超过10亿剂次的接种。

消息没有提及科学疫苗对未成年组临床试验具体人数以及是否有第三期临床。