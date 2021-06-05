六四悼念烛光海外燃点 加美人数创新高 年轻人进场

在港人因警方禁止集会和封场而未能在维园内悼念六四事件之际，海外不少地区的烛光悼念集会多了香港元素，亦出现人数骤增的情况，在主要城市中，加拿大多伦多有近千人出席，在象征当年人民被残害的被压至扭曲的单车前燃点烛光，打破相关集会逾二十年的纪录。

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根据「反送中」组织Global Solidarity的数据，全球至少有十二个城市举办大型六四悼念集会，计有加拿大的卡加利、多伦多及温哥华；美国的纽约、旧金山及洛杉矶；澳洲的悉尼、布里斯本和阿德莱德；欧洲的伦敦和布拉格，以及台湾。英美加等地的集会，参加人数由500人至800人不等，包括分两场举行、每场各有近三百人出席的洛杉矶，相比过往同类集会只有数十人至一百人参加，人数明显增加，当中又以多伦多有近千人参加最多。

布拉格悼念六四晚会 © 网络

当年在北京见证六四镇压的香港学联前成员李兰菊多年来一直有参与集会筹办工作，她指出，过往集会以温哥华人数最多，但今年在从香港回流或移民过来的年轻人协助和推动下，不单参加者年岁明显年轻化，人数亦大幅飊升，有近千人的纪录已要追溯到「六四」十周年的悼念集会。她形容，参加者都「好有火」，因为不少人一家大小「塞两小时车」来，又要自备悼念和防疫物资，来的一定是有强烈意愿。

从众多直播可见，参加者除了悼念「六四」，并谴责北京之外，「香港人加油」、「光复香港 时代革命」等反修例运动的口号亦不时在现场响起，多伦多、纽约和伦敦自不例外。事实上，不少流亡在外的抗争者均有参与当地的「六四」集会，并提及港人被禁进入维园自由高叫口号的压抑遭遇，声言让悼念的烛光在海外燃点。

海外港人接棒悼六四周永康：与强权对赛不退场台湾有破坏悼念事件

前香港众志主席兼前立法会议员罗冠聪在有五百人出席的伦敦集会上呼吁群众「毋忘六四」，以及2019年一些大事的日子：「6月9日、7月21日……」，「只要有人，只要有灯，……无数个即将在年历消失的日子，便不会被遗忘」。

人在纽约的香港学联前秘书长周永康，亦在由当地港人团体主办的悼念晚会上带领群众「无所畏惧地呼叫口号」，包括支联会五大纲领中被指「违法」的「结束一党专政」和反修例的「五大要求 缺一不可」、「光复香港时代革命」，又呼吁港人保重和加油。他其后在面书上表示，在香港负隅顽抗的人，可以激起海外守望香港者坚持的决志，而这场与独裁政权直球对决的赛局已经开始，便无法轻易退场。

在港澳被禁大型公开悼念六四后，台湾是两岸三地中惟一可以公开悼念六四的地方，但因疫情爆发，公众地方不可多于十人聚集，华人民主书院等26个合办团体改于昨(4日)举办在线悼念晚会，并在自由广场前架设悼念亭，供市民献花致意，而旅居台湾的前铜锣湾书店店长林荣基亦有到场悼念，他呼吁当地人民珍惜这种自由。

这个首次有泰国网上组织「奶茶联盟」加盟的活动，进程大致畅顺，但在接近尾声时，突然有人恶意推倒「纪念碑」旁的展板，随即遭警方逮捕。华民表明会提出控告，理事长曾建元表示，对暴力绝不妥协，因为这是全世界发展民主的重要原则。

随着港人离散不同地方和禁止公开集体悼念，今年六四，海外除了有更多实体集会，网上亦多了跨城市联机的悼念晚会和研讨会，明年大家须在云上相见抑或可以再参加实体集会，只有留待时间证明。