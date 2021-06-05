《名利场》曝美国政医界因利益交织而阻碍对新冠病毒溯源调查

《名利场》虽是时尚杂志，但另设团队专门从事时事调查报道，屡爆独家新闻。《名利场》杂志6月3日发表长达1.2万字的调查报道，探讨美国主流舆论如何和为何一直淡化新型冠状病毒溯源的“实验室外泄论”。报道提到24名业内专家去年的《柳叶刀》（The Lancet ）联署信，令舆论认为“外泄论”只是阴谋论，连特朗普政府尝试溯源调查也受内部庞大阻力，难以将调查方向转向“功能增益”研究，有前高官质疑业界跟这项研究有太多利益瓜葛而妨碍中立调查。其中以世界卫生组织访华调查团专家成员达斯扎克（Peter Daszak）最受争议，他任职的美国非盈利组织“生态健康联盟”（EcoHealth Alliance）长年收取华府拨款从事相关研究，合作对象被指包括武汉病毒研究所。

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据《明报》周六报道，探讨美舆论淡化“实验室外泄论”成因，《名利场》揭美专家科研利益碍溯源。

《名利场》虽是时尚杂志，但另设团队专门从事时事调查报道，屡爆独家新闻。该杂志周四（3日）报道，经连月调查，访问逾40人，又审视几百页美国政府文件，包括内部备忘、会议纪录和电邮等，发现科学界有连串利益冲突嫌疑，令美国政府的病毒溯源调查工作受阻，部分涉及华府巨额资助的争议性“功能增益”（gain of function）病毒研究。这类研究主要是透过强化病毒以了解其特性。

美国拨款研究涉武汉研究所

《名利场》报道指国务院一个溯源调查小组发现，3名在武汉病毒研究所从事冠状病毒“功能增益”工作的研究员，前年秋天、即疫情已知爆发前染病，但在去年12月国务院4个不同部门参与的会议上，有高官建议美国官方拒谈，以免外界之后聚焦到华府在“功能增益”研究的角色，令不少与会者感到惊讶。报道还引述4名前国务院官员指，调查小组成员被反复敦促不要打开“潘朵拉的盒子”，调查小组的直属上司坦言情况“感觉像掩饰”。

时任美国疾病控制与预防中心（CDC）主任雷德菲尔德（Robert Redfield）受访时更表示，他今年3月表示支持调查“外泄论”后，收到来自一些著名科学家的死亡恐吓，“我预计会来自政客，没预计来自科学界”，雷德菲尔德说。

白宫国家安全委员会有另一由时任副国安顾问博明（Matt Pottinger ）统筹的病毒溯源团队。博明向《名利场》称，许多业界顶尖专家都跟“功能增益”研究密切相关，收取或负责审批相关拨款，有利益冲突之嫌，变相妨碍中立调查。

世卫访华专家卷利益冲突争议

该报道称，其中问题最大的是世卫赴华专家组成员达斯扎克（Peter Daszak），这名英籍动物学家屡次公开反驳“外泄论”。报道指出，达斯扎克出任主席的“生态健康联盟”多年来收到华府资助，再将其分发予个别实验室和科研机构，在病毒学界形成巨大影响力。“生态健康联盟”合作对象之一是武汉病毒研究所，据《新闻周刊》报道称，达斯扎克跟石正丽合著十数份论文，又经手至少60万美元的华府拨款予对方。“生态健康联盟”与武汉病毒研究所的关系，一度促使特朗普政府直接下令叫停相关联邦政府机构拨款，却引发81名诺贝尔奖得主发公开信谴责，迫使当局改为向拨款设立条件。

达斯扎克被指是去年2月《柳叶刀》刊登的24名专家联署信的“幕后推手”。该信在科学界如同一锤定音，令“实验室外泄论”一直被视为阴谋论。联署信强调，参与者不涉利益冲突，但《名利场》揭发有至少6名联署人士在“生态健康联盟”工作或受其资助，所引述的外泄电邮亦显示，达斯扎克曾致函两名曾跟石正丽合作研究的科学家，称他们不应加入联署，以免反令外界关注他们的科研合作联系。

报道说，中方一向否认“实验室外泄论”等病毒人造论述，并谴责西方借疫情搞“污名化和政治操弄”。