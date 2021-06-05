微软必应搜索引擎上的89六四坦克人照片神秘不见了

属于微软旗下的必应搜索引擎6月4日敏感时分被美国媒体曝料消失了著名坦克人照片，这一神秘下架或消失事件，引发关注。必应搜索引擎的主屋微软，以发言人形式解释这一消失可能是人为失误，微软竭尽全力尽快查证。坦克人照片显示1989年六四事件翌日中，一名青年男子身穿普通白衬衫，手里甚至提有塑料袋，孤身阻挡一列解放军坦克纵队行进。该照片成为全世界针对六四议题的一个重要象征。

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据法新社报道，"坦克人"，这张1989年6月在天安门广场阻挡中国坦克纵队的身份不明的抗议者的著名照片，周五在六四镇压32周年时从必应搜索引擎上神秘消失了。

据经营必应搜索引擎的计算机巨头微软公司的发言人在美国媒体报道后数小时说。，"这是由于人为错误造成的，我们正在积极努力解决这个问题。"

在 "谷歌图片"，这个在互联网上基本占主导地位的竞争对手服务中，搜索 "坦克手 "会出现数百个美国摄影师查理-科尔等人的图片。

这张照片显示，1989年6月5日，在北京天安门广场，一名身穿白衬衫的不知名抗议者试图象征性地阻止至少17辆坦克组成的纵队前进。

据法新社说，1989年支持民主的示威活动持续了七个星期。在镇压过程中，有数百人，甚至超过一千人被杀害。

但由于审查制度，这张在1990年获得世界年度新闻照片奖的照片在中国仍然基本上不为人知。中国有一个庞大的互联网监控系统，禁止并删除任何被认为是敏感的内容，如政治批评或色情内容。中国还以稳定的名义要求数字巨头建有自己的审查员，在上游执行这项任务。

据该报道，如果不遵守中国规定，绝大多数外国搜索引擎和社交网络（谷歌、脸书、推特等）在中国均被封锁，互联网用户只能通过规避软件（VPN）作翻墙访问。

法新社说，但这张照片在中国以外的微软旗下的必应搜索引擎Bing上消失，似乎让人无法理解。

在中国，任何纪念天安门广场镇压六四的活动都是被禁止的，而香港这个半自治地区是唯一被容忍的地方。但随着北京对前英国殖民地任何形式的反对派的镇压，今年的烛光晚会被禁止了。举办该活动的香港维多利亚公园在32年中首次在6月4日晚间出现空旷。