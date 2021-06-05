新现象：湖北数人没染疫却弱阳性 专家说“疫苗外溢”了

“2019新冠病毒”几个字反映在注射器针头的一滴注射液上

中国湖北省潜江市近日发现4名从疫情重点地区返乡人员的COVID-19核酸检测结果呈弱阳性，专家研判是医务人员为当事人接种疫苗时“外溢”所致。官方报告没有提及“疫苗外溢”具体情况。官方说，中国目前提供的新冠肺炎疫苗都是灭活疫苗，疫苗本身带有病毒，但经过特殊处理，毒性大减且没有复制能力、传染性。

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据中央社今天引述消息报道称，中国湖北省潜江市近日发现4名从疫情重点地区返乡人员的新冠肺炎病毒核酸检测结果呈弱阳性，专家研判是医务人员为当事人接种疫苗时“外溢”所致。据香港01今天引述官方通报，所谓“外溢”即是“洒出来”，中国大陆目前提供的新冠肺炎病毒疫苗都是灭活疫苗，疫苗本身带有病毒，但经过特殊处理，毒性大减且没有复制能力、传染性。

该消息引述官方通报说，潜江市3日对重点地区返乡人员进行病毒核酸筛查时，发现有4名返乡人员核酸检测结果呈弱阳性。市政府随后立即启动应急响应，对所居住区域实施封闭管理和全员核酸筛查。6月4日上午，湖北省专家组赶赴潜江指导处置，对上述4人连续3次采样，核酸检测结果均为阴性。各人目前都已在定点医院集中隔离医学观察，无相关症状，血清抗体阴性，胸部电脑断层扫瞄和血常规检测正常。

此外，上述4人居住地共309名居民的核酸检测结果均为阴性，活动轨迹所涉场所环境样本115份结果也都为阴性。

该报道称，官方通报最后指出，经流行病学调查和实验室检测，为4人采样的医务人员工作环境及样品转运箱检出核酸阳性，研判是医务人员进行病毒疫苗接种时，疫苗“外溢”所致，不具有传染性。