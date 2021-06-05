Axio：布什家族非营利组织与中国影响力集团达成 500万美元交易

Axios 获悉，附属于已故前总统乔治 HW 布什的一家非营利组织同意接受来自中国对美国影响有力中心的一个政策组织中美交流基金会的500万美元。中美交流基金会由前香港特首董建华主持。据Axios 认为，随着美国和中国之间的紧张局势升级，乔治·H·W·布什美中关系基金会的领导人发出了建立更密切关系的声音——在某些情况下批评北京的同时，但在一些重大地缘政治问题上却对中国言听计从。

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据Axios说获得了一份书面协议，其中说明了中美交流基金会向布什中国基金会拨款500万美元的细节，该基金会是在前总统的祝福下于2017年成立的。

中美交流基金会的领导层与中国政府官员关系密切，该组织作为北京政治影响行动的一个部门而闻名。它为布什集团改善中美关系的努力提供了相当份额的资金。

布什中国基金会发言人莱斯利-里根证实了该协议的真实性，但强调中美交流基金会的资金对其政策工作没有影响。她说："布什中国基金会在美中关系的几乎所有重大问题上都采取了非常有力的独立姿态；在这个过程中，我们经常对中国的政策和行动提出尖锐的批评，当我们认为这是值得的。据里根说，该组织拒绝接受关于布什中国基金会是中国政治利益代言人的说法。

这份日期为2019年9月19日、由双方签署的拨款协议要求中美交流基金会从2019年到2023年每年向布什中国基金会捐赠100万美元。涵盖2019年5月至12月的税务申报文件显示，布什中国基金会共带来了不到120万美元的捐款，这意味着中美交流基金会的捐款可能会占到其收入的很大一部分。

根据协议，这些资金旨在支持布什中国基金会为促进 "一个实用的、建设性的、商业上强大的、互利的和政治上可持续的双边关系 "所做的努力。

布什中国基金会同意让中美交流基金会了解其活动情况，"以确保双方的目标继续保持一致"。

据该报道，总部设在香港的中美交流基金会是由香港前行政长官董建华管理。它自称是 "一个独立的、非盈利和非政府的基金会"。

布什中国基金会主席David Firestein曾领导德克萨斯大学的中国公共政策中心。2017年，他提议中美交流基金会为该中心提供资金。在大学教师注意到该组织与共产党的关系后，该计划被拒绝。

该报道称，在回答Axios的询问时，布什中国基金会发言人里根提供了一份清单，其中Firestein在高调的政治问题上批评了中国政府。但该集团的领导层在其他方面也呼应了中国政府的路线。

创始人兼主席尼尔-布什（George H.W. Bush的第三个儿子）在2019年中国外交部门组织的会议上发表讲话，将香港的民主示威活动归咎于 "外部影响"。这番话被中国国营媒体广泛传播。布什还在董建华任主席的中美交流基金会在香港举办的2019年论坛上说，美国对中国侵犯人权、大规模监控和外国影响活动的一些抱怨是 "基于半真半假或完全是假新闻"。

Axios的该报道称，布什在该国有长期的商业联系。他经营的一家房地产投资公司的中国高管违法向支持他哥哥杰布-布什的2016年总统竞选的超级PAC捐送了130万美元。