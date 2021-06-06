中国加快数位人民币进入“寻常人家”

中国持续加快数位人民币试点进度，北京和上海陆续发放数十万份的数位人民币“红包”。其中，上海地铁站自动贩卖机已接受数位人民币支付，数位货币正逐渐融入平民生活。

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北京上海相继扩大试点，将数位人民币融入常民生活。根据报道，中国持续推广数位人民币试点，在上海，地铁自动贩卖机已可接受数位人民币支付，新颖的数位货币正逐渐融入常民生活。

据中央社今天报道称，上海日前决定，在“五五购物节”推动“数位人民币，五五欢乐购”红包活动，以抽签方式发放35万份数位人民币红包，每份55元人民币。这项活动的适用对象不仅限于上海户籍的市民，只要民众使用上海注册的手机登录，都可参加抽奖。不过，页面要求民众填入身分证字号，因此台湾民众仍无法参加。

北京则在5日启动“京彩奋斗者，数字嘉年华”的数位人民币抽奖，将对中奖者发放共20万份、每份200元的红包，民众可在北京近2000家的指定商户无门槛消费使用。

上海的活动则可让中奖者在上海、苏州等城市的试办商家消费。公告表示，这些商家包括百货超商、餐饮、旅游景点、自动售货和影院剧场等多种领域，具体清单将在日后公告。

中央社说，中国自2019年底起相继在深圳、海南、北京和上海等多地推动数位人民币试办。而数位人民币也已逐渐推广到各个领域，上海一些单位的员工餐厅，和地铁站的自动贩卖机，近期都已可选择使用数位人民币支付，说明数位货币正逐步走出实验阶段，进入民众的日常生活。

消息没有提及数位人民币钱包是否与用户银行账户拥有实款挂钩，与现有银行账户有何种区分。