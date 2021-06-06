中国影音平台长短音频争议

中国二次创作短影音当道，压缩长片平台利益，腾讯、抖音等长短影音平台主要负责人近期为此掀起一阵论战。而随着短影音当道，业界人士分析，版权问题将是影音平台业者未来的主战场。中国网络上随处可见号称电影、戏剧解说的二次创作短影音，也引来中共中宣部注意。中宣部4月间就曾表示，将加大打击短影音侵权行为，并整治平台、自媒体与公众号经营者的侵权行为等。

广告 继续浏览后续

中国影音平台老板互揭疮疤。据中央社今天报道称， 腾讯副总裁孙忠怀3日在第9届中国网络视听大会批评短影音长期影响用户，拉低一代人的审美品味，“个性化分发太厉害了，你喜欢猪食看到的就全是猪食”，引发短影音平台抖音（TikTok）母公司字节跳动副总裁李亮不满。李亮随后公开批评腾讯一面发展短影音，一面攻击短影音行业，“这位高管（孙忠怀）可能并不知道，号称已经拥有数亿用户的微信视频（影片）号，是目前唯一一家没有按要求上线未成年模式的短视频平台”。

而爱奇艺执行长（CEO）龚宇则在会上直指短影音的二次创作，是把未经授权的内容跟自己的内容结合起来的“软盗版”，不仅侵犯著作权，也逃避内容审核，让行业失去公平性。

对于上述论战，中国媒体南方都市报认为，起因在于短影音二次创作后的内容抢走大部分用户，让每年须支付大额版权费用、依赖内容付费的长影音平台利益受损。

据该报道称，短影音近年成为中国影音用户的主流观影来源，据第9届中国网络视听大会发布的“2021中国网络视听发展研究报告”，中国网络视听用户规模达9.44亿，其中以短影音的用户使用率最高，为88.3%，用户规模8.73亿。

而网络上随处可见号称电影、戏剧解说的二次创作短影音，也引来中共中宣部注意。中宣部4月间就曾表示，将加大打击短影音侵权行为，并整治平台、自媒体与公众号经营者的侵权行为等。南方都市报引述业界人士指出，短影音领域未来的竞争核心将围绕着版权营运，谁能掌握更多原装内容的版权，谁才能成为短影音领域的赢家。