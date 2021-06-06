伦敦维吾尔法庭听取证词

正在英国伦敦举行听证，意在取得证据，调查中国政府涉嫌在新疆集体虐待、性侵等迫害维吾尔少数民族的手段，是否构成种族灭绝。维吾尔独立法庭没有英国政府的支持，也无权制裁或惩罚中国，但组织者希望透过证人提供的证据，迫使国际社会采取行动。维吾尔法庭听取的第一个证词，是祖籍乌兹别克斯坦、来自新疆乌鲁木齐的老师席迪克（Qelbinur Sidik）。

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「维吾尔独立法庭」（Uyghur Tribunal）正在英国伦敦举行听证，意在取得证据，调查中国政府涉嫌在新疆集体虐待、性侵等迫害维吾尔少数民族的手段，是否构成种族灭绝。维吾尔独立法庭没有英国政府的支持，也无权制裁或惩罚中国，但组织者希望透过证人提供的证据，迫使国际社会采取行动。

据法新社说，维吾尔独立法庭昨天听取了贝加里（Omir Bekali）的证词。贝加里是哈萨克公民，有维吾尔血统，之前赴新疆探亲时遭到逮捕，一关就是7个月。据贝加里提供证词说，「头4天4夜，我被虐待得很惨，整个人被挂在天花板。」他还说自己被打得遍体鳞伤，连脚后跟都被毒打。他告诉维吾尔独立法庭，他的父亲被杀，兄弟遭刑求后伤残，「兄弟姊妹都被贴上恐怖分子标签」。

据中央社消息说，英国民间法院“维吾尔独立法庭”（Uyghur Tribunal）正举行听证，意在取得证据，调查中国政府涉嫌在新疆集体虐待、性侵等迫害维吾尔少数民族的手段，是否构成种族灭绝。

维吾尔独立法庭成员8人，主席是知名英国律师尼斯（Geoffrey Nice），预定召开两场听证会，4日是第一场，为期4天，将听取约30名证人的证词；第二场预计9月中旬展开，预计今年12月就中国是否犯下种族灭绝罪行公布报告。

尼斯曾任联合国战争罪检察官，过去主导在国际法庭起诉“巴尔干屠夫”、塞尔维亚前总统米洛舍维奇（Slobodan Milosevic），中国已对他和其他参与人士实施制裁。

法庭成员包括学术人员、律师以及一名前英国外交官。据英国广播公司（BBC）说，尼斯表示，选择成员上，组织方特意挑选来自不同领域的人士，也刻意避挑中国专家，避免有人不审而判。

据美联社说，在世界维吾尔代表大会（World Uyghur Congress）和个别捐款人资助下，这场调查工作以过去几个“民间法院”为雏型，包括1960年代由哲学家罗素（Bertrand Russell）和萨特（Jean-Paul Sartre）组织、用来调查美国在越战行动的民间法院。今年3月，维吾尔独立法庭已因针对维吾尔人待遇提出关切，成为遭北京当局制裁的4个英国实体和9个个体之一。

据半岛电视台（Al-Jazeera）称，4日第一个作证的是祖籍乌兹别克斯坦、来自新疆乌鲁木齐的老师席迪克（Qelbinur Sidik）。她说，中共上司命令她到恶臭又拥挤的“再教育营”上中文语言课程，而所谓的“学生”必须在好几个小时的课程中戴上镣铐。她透过翻译说：“再教育营的警卫不把囚犯当人看，囚犯受到的待遇比狗还不如。”她说：“警卫喜欢看囚犯受辱，他们的快乐建立在别人的苦难上。”

女囚则疑似在审讯过程受虐。席迪克说，“她们不只被刑求，还被性侵，有时是集体性侵。我无法忘记亲眼看到、经历的事。”她还说，她同样被迫绝育。据法新社说，维吾尔独立法庭还听取了贝加里（Omir Bekali）的证词。贝加里是哈萨克斯坦公民，有维吾尔血统，之前赴新疆探亲时遭到逮捕，一关就是7个月。他告诉维吾尔独立法庭，他的父亲被杀，兄弟遭刑求后伤残，“兄弟姊妹都被贴上恐怖分子标签”。