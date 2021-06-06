促生3胎 有银行推出“生育消费贷”遭指韭菜贷

中共中央政治局会议5月31日宣布实施“三孩政策”，以缓和出生率低迷及人口急速高龄化的危机。中国银行江西省分行遭披露随即计划推出“生育消费贷”，锁定已生育子女的夫妇。但引起广泛质疑后，行方改口声称，这一方案只是初步想法。

广告 继续浏览后续

据中央社今天报道称，中共5月底宣布实施“三孩政策”后，部份中国企业为响应政策推出第3胎奖励政策，最高奖励人民币10万元；还有银行计划推出生3胎可贷款30万元的“生育消费贷”，却被嘲讽为“韭菜贷”。

据中国媒体报道称，中国网络披露的一份中银江西省分行宣传海报显示，育有1胎的家庭最高可申请10万元，2胎最高可申请20万元，3胎最高则可申请30万元贷款，最长期限为3年。中银这项被形容为“三孩贷”的方案上周在网络上普遍流传，却引来中国网友的普遍批评。

有人直指，能养得起3胎的“还差这30万吗”？这根本是“谁办谁是傻子的‘韭菜贷’”；更有人嘲讽，如果贷款还不起，“孩子是不是就归给银行了”？还有网友表示，如今已经被房贷、车贷压得喘不过气，如果连生孩子也要贷款，就要还一辈子的款了；也有人说，贷这种款是让孩子“带债出生”，是“抵押孩子的未来”。

面对网络反应不佳，中银江西省分行旗下一家分行工作人员表示，行方只是“提出了这个想法，具体实施流程及所需材料还没有出来”；而中银江西省分行办公室负责人则回应，这项产品还处在“胚胎阶段”，目前无法在市面上见到。

此外，部分中国企业上周开始响应官方“三孩政策”，推出生育奖励措施。据报载，青岛必诺盈生技公司宣布，女性员工怀孕期间每月可获发营养费1000元，且全额补助产检费用，生育后还享有1年有薪产假及一次性奖励10万元。但有曝料指出，青岛必诺盈生技阳盛阴衰，全公司只有1名女性员工。

中央社说，此外，重庆一家民企上周也宣布，凡是成功怀上第3胎的女员工也可享有1年有薪产假，且自怀孕当月起每月增加500元底薪，节日补助也增加1倍，生育后也发放一次性奖励3万元。