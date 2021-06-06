复旦分校建案 匈牙利首都万人抗议

匈牙利政府与中国签订协议，在布达佩斯建设上海复旦大学分校。建校计划预算为15亿欧元，中国贷款13亿欧元。上海复旦还计划在欧洲再建其它分校。不过匈牙利政府建设上海复旦分校计划，遭到布达佩斯市政府反对。布达佩斯已经采取措施，包括将上海复旦大学分校所在地附近四条街道改名成“光复香港路”、“维吾尔烈士路”、“达赖喇嘛街”等，反对建校计划。街道改名议案还需市议会批准。本周末，布达佩斯万人上街示威，抗议建设上海复旦分校，民众批评政府讨好中国，背负中国巨额债务，呼喊要西方不要东方口号。

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据法新社报道称，近万名匈牙利民众周六在首都布达佩斯展开示威行动，抗议总理奥尔班（Viktor Orban）政府要在这座城市兴建中国顶尖大学复旦大学分校的计划。

据法新社摄影师目测，约1万名民众沿街示威，抗议政府欲兴建复旦大学分校的计划；该校预定于2024年竣工。

根据匈牙利和上海复旦大学校长间签订的协议，这间校园将是复旦在欧洲地区的第一间分校，占地50万平方公尺。

近万匈牙利民众今天在首都布达佩斯抗议政府兴建中国复旦大学分校的计划，痛批政府「讨好中国」。

但这项规模庞大的计划，让人对匈牙利外交倾向从西方倒向东方，和国家对中国负债飙升感到不安，也引发北京当局和布达佩斯自由派市长间的外交纷争。

外流的内部文件披露，中国预料将提供13亿欧元贷款来支付兴建复旦分校预估15亿欧元费用的绝大部分。

抗议行动中一张标语写着「不要复旦！要西方，不要东方！」，另一张标语则指控奥尔班和其执政右派政党「青年民主党」（Fidesz）讨好中国。抗议现场一名21岁大学生拉迪奇斯（Szonja Radics）向法新社表示：「奥尔班和青年民主党将自己塑造出一副反共的形象，但事实上共产党人是他们的朋友。」

法新社说，这场抗议活动是匈牙利今年第一场大型示威活动。