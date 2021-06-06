广东中高风险地区停售感冒药 持“黄码”者禁止买药

广东疫情未见缓和，5日添加7宗本土个案，均在广州。广东省宣布，中高风险区停售感冒药，手持健康码“黄码”人士不可入店买药。此外，为减少民众流动，广州地铁6日宣布，广州地铁一号线、广佛线多站7日起停运。

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广东省药监局发布《广东省药品监督管理局办公室关于加强药品零售企业疫情防控工作措施的通知》，广东省内中高风险地区的药品零售企业，需停售部分药物，包括多款感冒药，直至恢复为低风险地区。

广东全省药品零售企业要进一步落实实名登记报告制度，要求顾客入店前测量体温并出示健康码；若顾客手持健康码“黄码”不准入店购药，并需指引顾客到医疗机构就诊。药品零售企业应在营业场所内明显位置张贴相关要求和警示标语，将上述措施公示。

药品网络销售企业从即日起，不得向收货地址位于广州、深圳、佛山地区的消费者销售部分药物，具体恢复时间另行通知。

此外，广州地铁宣布，自7日起，一号线西塱站、坑口站、花地湾站、芳村站，广佛线龙溪站、西塱站、沙涌站，五号线滘口站停止对外服务；一号线与广佛线仍可在西塱站正常换乘。广佛线鹤洞站、菊树站继续实行停止对外服务；四号线“东涌站至南沙客运港站”各站所有出入口只出不进。

珠海市疾控中心5日宣布，广东省近14天有中高风险地区旅居史人员不允许跨省、跨地市流动。有高风险地区旅居史的人员，需接受14天集中隔离医学观察；有中风险地区旅居史人员需接受居家隔离管理。