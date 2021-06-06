法国外交部纪念六四：中国可怕镇压不该被遗忘

6月4日是天安门事件32周年，法国外交部昨天针对媒体记者询及六四与中国人权状况发布新闻稿指出，纪念六四天安门事件有其必要性，并谴责中国对香港与新疆进行人权迫害。

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据中央社报道称，媒体记者提问表示：“今天是六四天安门大屠杀纪念周年，对香港近期发生的事件，法国有何讯息？有鉴于香港与新疆维吾尔族的情况，您对中国人权概况有什么想法？”法国外交部发言人透过新闻稿回复说：“天安门广场镇压的32年后，我们向受难者致意，并纪念他们以民主以及捍卫人权之名所发起的和平抗战。法国曾以最严厉之词质问这场‘血腥镇压’，谴责这个政权，‘为了存活低劣到开枪射杀组成国家，并以自由之名声讨的年轻人’。欧盟也以制裁中国作为回应，其中一些制裁项目至今仍有效，例如武器禁运。”

据法国外交部指出，在中国各地发生的可怕事件，“既不该被遗忘，也不应重蹈覆辙”。

法国当局也特别提及6月4日被港警逮捕的人权斗士邹幸彤，“我们谴责此举，这只会强化继续纪念此一民主追求的必要性，无论是在香港还是在其他地方”。

至于维吾尔族的情况，法国外交部发言人表示，法国外交部今年2月在联合国人权理事会上，重申对“大规模监视系统与制度性镇压”的强烈谴责。该发言人指出，这也正是新疆情况的严重性，让欧盟自1989年6月天安门事件后，首次于今年祭出正当且必须的决定，采取限制性规范，以回应发生于新疆的人权迫害。